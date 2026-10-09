Foro Salud 2026: ¿cómo construir un nuevo pacto para la salud en Colombia?

Colombia enfrenta el reto de repensar y ajustar su sistema de salud en medio de desafíos de sostenibilidad, innovación y confianza. En este contexto, Foros Semana realizará el Foro Salud 2026: El nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador el próximo jueves 15 de octubre, un evento que reunirá a representantes del sector para abrir una conversación sobre las decisiones y transformaciones necesarias para construir un modelo más eficiente, acorde con los avances tecnológicos y centrado en el paciente.

Regístrese al Foro Salud. El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa mediante este enlace

Enfermedades crónicas en Colombia: por qué la prevención es clave ante la presión del sistema de salud

La jornada iniciará con una conversación estratégica en la que actores del aseguramiento, la prestación y la academia discutirán cómo avanzar hacia un sistema más sostenible con nuevas fuentes de financiación y mayor eficiencia del gasto, sin perder de vista la calidad y el acceso oportuno a los servicios.

En materia de innovación, el foro abordará cómo la inteligencia artificial, la salud digital, la investigación clínica y la medicina personalizada están transformando la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

También se analizarán las condiciones que necesita Colombia para atraer inversión y consolidarse como referente regional en innovación en salud.

Este debate se da en un contexto de avances en salud digital: a junio de 2026, 744 prestadores, con 2.456 sedes, intercambiaban información clínica y se habían procesado más de 7,7 millones de Resúmenes Digitales de Atención.

Además, en 2025, el 17,24 % de las sedes públicas del país contaba con servicios habilitados de telemedicina, frente al 11 % en 2024, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Asimismo, habrá espacio para hablar de obesidad y salud mental, uno de los retos del sistema, pues en Colombia, entre enero y septiembre de 2025, se registraron preliminarmente 2.066 suicidios, de los cuales 79 % correspondió a hombres y 21 % a mujeres, según el MinSalud.

Igualmente, en septiembre del año en curso, la Federación Mundial de la Obesidad señaló que cerca de 3 millones de menores de edad viven con problemas de peso en Colombia, por lo que resulta clave tratar estas enfermedades como condiciones crónicas que requieren mayor atención, prevención y modelos integrales.

La industria farmacéutica también analizará cómo está evolucionando de proveedor de medicamentos a gestor confiable de conocimiento e innovación centrada en el paciente, en un ecosistema donde la transformación ocurre en la relación entre personas, información y decisiones.

Durante la jornada también habrá lugar para conversar sobre los retos de la salud en las regiones, a partir de los hallazgos de la Línea Base 2026 sobre el Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales, elaborada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Unión de IPS de Colombia (UNIPS).

La radiografía muestra que 24 ciudades reportaron barreras graves relacionadas con medicamentos; 23 señalaron dificultades críticas en el abastecimiento ambulatorio; 27 reportaron problemas con medicamentos oncológicos; 26, con medicamentos cardiovasculares; y 25, con antidiabéticos e insulinas. Además, 29 capitales identificaron el desabastecimiento de medicamentos como un evento crítico.

La jornada cerrará con un diálogo que reunirá a los principales representantes del sistema para poner sobre la mesa, desde distintas perspectivas, cuáles son las decisiones que Colombia debe tomar para recuperar la confianza, garantizar la atención de los pacientes y construir acuerdos que permitan avanzar hacia un nuevo pacto por la salud.

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El Foro Salud 2026 se llevará a cabo en el edificio SEMANA desde las 7:30 a. m. El patrocinador académico del evento es la Universidad Militar Nueva Granada, lo invita NOVARTIS Colombia, lo apoyan Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb (BMS), Novo, Zentria, y tiene como aliado a LaCardio.