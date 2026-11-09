Foro Nacional de EPOC: una conversación urgente sobre la salud pulmonar y cardiovascular en Colombia

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) representa un desafío creciente para la salud pública del país. De acuerdo con las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocuparon el segundo lugar entre las causas de muerte en Colombia durante 2025, con una tasa de 34,2 defunciones por cada 100.000 habitantes. Esta categoría incluye la EPOC.

A su impacto en la mortalidad se suma la presión económica que genera para el sistema de salud. El informe Análisis del Gasto en Salud en Colombia: Presión de gasto hospitalario en Colombia 2025, elaborado por el equipo de Innovación y Analítica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), ubicó la EPOC con exacerbación aguda entre los 15 diagnósticos de mayor gasto hospitalario del país. El estudio registró 22.955 hospitalizaciones y un gasto de 280.300 millones de pesos durante ese año.

Frente a este panorama, Foros Semana y AstraZeneca, en alianza con la Universidad del Rosario, la Embajada Británica en Colombia y el movimiento ‘Que no te falte el aire’, realizarán el Foro Nacional de EPOC, un espacio para ampliar la conversación sobre la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención integral de esta enfermedad. El evento se realizará el martes 17 de noviembre, de 7:30 a 11:30, en el edificio Jockey Club de la Universidad Rosario (Carrera 6 n° 15-18, Bogotá).

Regístrese sin costo para ingresar al evento mediante este enlace.

La iniciativa recoge también las conclusiones de un desayuno de alto nivel realizado en la residencia de la embajadora de Suecia, Maria Cramer, con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), congresistas, Gobierno nacional, academia y organizaciones de pacientes. Allí se planteó la necesidad de avanzar en una política pública integral de salud pulmonar y aprovechar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 para incorporar esta prioridad en la agenda del país.

Durante el foro se analizarán las acciones institucionales y legislativas para fortalecer la atención de la EPOC, así como los retos que enfrenta Colombia en materia de salud respiratoria. Otro de los ejes será la relación entre esta enfermedad y el riesgo cardiovascular, con énfasis en la inflamación sistémica, el riesgo aterotrombótico y las complicaciones cardíacas.

La agenda también pondrá en el centro la experiencia de los pacientes y los factores ambientales que inciden en la salud pulmonar, como la exposición al humo de leña y biomasa, la calidad del aire y los riesgos ocupacionales.

El encuentro busca identificar brechas, articular esfuerzos y promover acciones concretas para que la salud pulmonar tenga un lugar prioritario en las políticas públicas del país. (CO-23557)