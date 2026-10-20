La radiografía del EPOC: cuando la máquina de respirar colapsa

");else if(O._boomrl=function(){t()},O.addEventListener)O.addEventListener("load",O._boomrl,!1);else if(O.attachEvent)O.attachEvent("onload",O._boomrl);d.close()}function a(e){window.BOOMR_onload=e&&e.timeStamp||(new Date).getTime()}if(!window.BOOMR||!window.BOOMR.version&&!window.BOOMR.snippetExecuted){window.BOOMR=window.BOOMR||{},window.BOOMR.snippetStart=(new Date).getTime(),window.BOOMR.snippetExecuted=!0,window.BOOMR.snippetVersion=12,window.BOOMR.url=n+"8VKDY-4D6ZF-BFTDW-UH6Q3-GUCGA";var o=document.currentScript||document.getElementsByTagName("script")[0],i=!1,r=document.createElement("link");if(r.relList&&"function"==typeof r.relList.supports&&r.relList.supports("preload")&&"as"in r)window.BOOMR.snippetMethod="p",r.href=window.BOOMR.url,r.rel="preload",r.as="script",r.addEventListener("load",e),r.addEventListener("error",function(){t(!0)}),setTimeout(function(){if(!i)t(!0)},3e3),BOOMR_lstart=(new Date).getTime(),o.parentNode.appendChild(r);else t(!1);if(window.addEventListener)window.addEventListener("load",a,!1);else if(window.attachEvent)window.attachEvent("onload",a)}}(),"".length>0)if(e&&"performance"in e&&e.performance&&"function"==typeof e.performance.setResourceTimingBufferSize)e.performance.setResourceTimingBufferSize();!function(){if(BOOMR=e.BOOMR||{},BOOMR.plugins=BOOMR.plugins||{},!BOOMR.plugins.AK){var n=""=="true"?1:0,t="",a="eyab6kadmwamajqacqefiaaaejvnozoo-f-d2ba27b00-clienttons-s.akamaihd.net",o="false"=="true"?2:1,i={"ak.v":"41","ak.cp":"909206","ak.ai":parseInt("581891",10),"ak.ol":"0","ak.cr":1,"ak.ipv":6,"ak.proto":"h2","ak.rid":"72198a84","ak.r":43841,"ak.a2":n,"ak.m":"dscr","ak.n":"ff","ak.cport":41828,"ak.gh":"23.55.171.85","ak.quicv":"","ak.tlsv":"tls1.3","ak.0rtt":"","ak.0rtt.ed":"","ak.csrc":"-","ak.acc":"","ak.t":"1792501198","ak.ak":"hOBiQwZUYzCg5VSAfCLimQ==++bxNbd28ePhZIIjK0T6o+dFDyxbUfqCpjX2XNmayGxmNtIp78QSyaVuKU8YPtq3ctMsh4QKZToemEErxuPjBxpsj1q8z1orAyXGKLHPnZSOQhobYMzi4sfiRzb+2LBeO9GxMQsIbbTtGcfseoCDsCoDBKMGNyyNWbXFmRTaCLvWkb2JLIuyQa2fBhMs5LLOagO2yVfTE7ooyHVZVnbUjCFDMnTpL4OpIle0c6YPA/j/5yfMhbxYvQ0iZ04P5kunM0knWeGU4+a5V2ppU+VngKEmEPd7LvjJ2tzuKRr1/Qja/TM4MZsPs2yTR0HsCYmetjg253Em4RNa9hQN8CzOvCZhjJQAhvgYAX0Vlj9QbB64wZpnuDimrlGX7lnpCU//R8tIy3m8FcrU0hbuj26Ots4EGKmQS9QHRfnFERff6o8=","ak.pv":"78","ak.dpoabenc":"","ak.tf":o};if(""!==t)i["ak.ruds"]=t;var r={i:!1,av:function(n){var t="http.initiator";if(n&&(!n[t]||"spa_hard"===n[t]))i["ak.feo"]=void 0!==e.aFeoApplied?1:0,BOOMR.addVar(i)},rv:function(){var e=["ak.cport","ak.cr","ak.csrc","ak.gh","ak.ipv","ak.m","ak.n","ak.ol","ak.proto","ak.quicv","ak.tlsv","ak.0rtt","ak.0rtt.ed","ak.r","ak.acc","ak.t","ak.tf"];BOOMR.removeVar(e)}};BOOMR.plugins.AK={akVars:i,akDNSPreFetchDomain:a,init:function(){if(!r.i){var e=BOOMR.subscribe;e("before_beacon",r.av,null,null),e("onbeacon",r.rv,null,null),r.i=!0}return this},is_complete:function(){return!0}}}}()}(window);</script></head> <body> <canvas id="c"></canvas> <!-- Botones: su posicion se define en PUNTOS (en el script) --> <div class="dots" id="dots"> <button class="dot" type="button" data-id="p1" data-popup="p1" aria-label="Video 1" disabled>1</button> <button class="dot" type="button" data-id="p2" data-popup="p2" aria-label="Video 2" disabled>2</button> </div> <!-- Popups: cada uno tiene su propio iframe de YouTube (para cambiar el video, cambia el data-video de cada .video-wrap) --> <div class="overlay" id="overlay" aria-hidden="true"> <div class="popup" id="p1" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Video 1" hidden> <button class="popup-close" type="button" aria-label="Cerrar">×</button> <div class="video-wrap" data-video="https://www.youtube.com/embed/iAQ7qu_uduU?si=Twb6jgiribnYpWR3"></div> </div> <div class="popup" id="p2" role="dialog" aria-modal="true" aria-label="Video 2" hidden> <button class="popup-close" type="button" aria-label="Cerrar">×</button> <div class="video-wrap" data-video="https://www.youtube.com/embed/1lMxMScByoY?si=SmugghhafWId2Vzz"></div> </div> </div> <!-- Loader --> <div class="loader" id="loader"> <p id="msg">Cargando <span id="pct">0</span>%</p> <p id="err" style="display:none; color:#ff8a8a"></p> <div class="bar"><div class="fill" id="fill"></div></div> </div> <script> (function () { // ---------- Configuracion ---------- var BASE = "https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/epoc/infografia_scroll/01"; var FOLDER_DESKTOP = "img"; var FOLDER_MOBILE = "img_mb"; var FRAMES_DESKTOP = 0; // 0 = detectar automaticamente cuantos frames hay var FRAMES_MOBILE = 0; // 0 = detectar automaticamente var DIGITS = 4; // 0001.jpg var BREAKPOINT = 773; // ancho (del contenedor o de la pantalla) para pasar a mobile var STICKY_TOP = 60; // debe coincidir con el top del CSS var SCROLL_SCREENS = 12; // duracion de la animacion (mas = mas lento) var HOLD_SCREENS = 2; // scroll extra con el bloque fijo al final, para usar los botones var MIN_READY = 0.15; // fraccion de frames cargados antes de quitar el loader var MAX_PARALLEL = 24; // descargas simultaneas // Suavizado del movimiento: 1 = sin suavizado (igual que antes), // valores menores = mas suave pero con un poco de retraso (0.1 muy suave, 0.3 casi directo) var EASE_DESKTOP = 1; var EASE_MOBILE = 0.18; // Usar solo 1 de cada N frames (1 = todos). Con 2 se carga la mitad: // menos datos y menos memoria en celulares lentos. var FRAME_STEP_DESKTOP = 1; var FRAME_STEP_MOBILE = 1; // ---------- POSICION DE LOS BOTONES ---------- // x = distancia desde la izquierda, y = distancia desde arriba. // Ambos en % del display (0 = borde izquierdo/superior, 100 = borde derecho/inferior). // Cada boton tiene coordenadas independientes para desktop y para mobile. var PUNTOS = { p1: { desktop: { x: 31, y: 50 }, mobile: { x: 20, y: 50 } }, p2: { desktop: { x: 68, y: 50 }, mobile: { x: 80, y: 50 } } }; // Pon true para ver los botones siempre y que al hacer clic en cualquier parte // del display te muestre las coordenadas en % (tambien las imprime en la consola). // Recuerda volver a false al terminar. var CALIBRAR = false; // ---------- Elementos ---------- var canvas = document.getElementById("c"); var ctx = canvas.getContext("2d"); var loader = document.getElementById("loader"); var msg = document.getElementById("msg"); var err = document.getElementById("err"); var pct = document.getElementById("pct"); var fill = document.getElementById("fill"); var dotsBox = document.getElementById("dots"); var overlay = document.getElementById("overlay"); var dots = document.querySelectorAll(".dot"); var popups = document.querySelectorAll(".popup"); var closeBtns = document.querySelectorAll(".popup-close"); function fail(text) { loader.className = "loader"; msg.style.display = "none"; err.style.display = "block"; err.textContent = text; } // Cualquier error inesperado se muestra en pantalla window.addEventListener("error", function (ev) { fail("Error de script: " + ev.message); }); // ---------- Acceso a la pagina padre ---------- var parentWin, spacerEl, visibleEl; try { parentWin = window.parent; spacerEl = parentWin.document.getElementById("epoc-spacer"); visibleEl = parentWin.document.getElementById("epoc-visible"); } catch (e) { fail("El iframe no puede leer la pagina padre (" + e.message + "). Prueba en el CMS o con un servidor local, no con file://"); return; } if (!spacerEl || !visibleEl) { fail("No encuentro #epoc-spacer o #epoc-visible en la pagina"); return; } // ---------- Estado ---------- var mode = null; var token = 0; var images = []; var frameCount = 0; var step = 1; var ease = 1; var loaded = 0; var ready = false; var lastDrawn = 0; var targetPos = 1; var curPos = 1; var snap = true; var animating = false; var ratio = 1080 / 1920; // alto / ancho de los frames var baseHeight = 0; var animDistance = 1; var ended = false; var lastDot = null; var countCache = {}; // Mobile si el contenedor O la pantalla del dispositivo son angostos. // Asi tambien funciona cuando la pagina no tiene la etiqueta viewport. function isMobile() { var w = spacerEl.getBoundingClientRect().width; var sw = parentWin.screen ? parentWin.screen.width : w; return Math.min(w, sw) <= BREAKPOINT; } function frameUrl(folder, i) { var n = String(i); while (n.length < DIGITS) { n = "0" + n; } return BASE + "/" + folder + "/" + n + ".jpg"; } function setProgress(p) { pct.textContent = p; fill.style.width = p + "%"; } // ---------- Posicion de los botones segun desktop / mobile ---------- function placeDots() { var key = mode === "mobile" ? "mobile" : "desktop"; for (var i = 0; i < dots.length; i++) { var cfg = PUNTOS[dots[i].getAttribute("data-id")]; if (!cfg) { continue; } var pos = cfg[key]; dots[i].style.left = pos.x + "%"; dots[i].style.top = pos.y + "%"; } } // ---------- Videos: el iframe de YouTube se crea en la pagina padre (no dentro del srcdoc) // y se coloca encima del marco 16:9 del popup. Se elimina al cerrar (asi se detiene el video). var videoBox = null; function stopVideos() { if (videoBox) { if (videoBox.parentNode) { videoBox.parentNode.removeChild(videoBox); } videoBox = null; } } function placeVideo() { if (!videoBox) { return; } var wrap = document.querySelector(".popup:not([hidden]) .video-wrap"); if (!wrap) { return; } var r = wrap.getBoundingClientRect(); // El video va dentro del borde blanco: se descuenta el grosor del borde videoBox.style.left = (r.left + wrap.clientLeft) + "px"; videoBox.style.top = (r.top + wrap.clientTop) + "px"; videoBox.style.width = wrap.clientWidth + "px"; videoBox.style.height = wrap.clientHeight + "px"; } function showVideo(wrap) { stopVideos(); var pd = parentWin.document; videoBox = pd.createElement("div"); videoBox.style.cssText = "position:absolute;z-index:50;background:#000;border-radius:4px;overflow:hidden;"; var f = pd.createElement("iframe"); f.setAttribute("src", wrap.getAttribute("data-video")); f.setAttribute("title", "YouTube video player"); f.setAttribute("frameborder", "0"); f.setAttribute("allow", "accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"); f.setAttribute("referrerpolicy", "strict-origin-when-cross-origin"); f.setAttribute("allowfullscreen", ""); f.style.cssText = "position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;display:block;"; videoBox.appendChild(f); visibleEl.appendChild(videoBox); placeVideo(); } // ---------- Popups ---------- function openPopup(id, btn) { stopVideos(); for (var i = 0; i < popups.length; i++) { popups[i].hidden = popups[i].id !== id; } lastDot = btn; overlay.className = "overlay show"; overlay.setAttribute("aria-hidden", "false"); var target = document.getElementById(id); var cb = target.querySelector(".popup-close"); var wrap = target.querySelector(".video-wrap"); target.scrollTop = 0; if (wrap) { showVideo(wrap); } if (cb) { cb.focus(); } } function closePopup() { if (overlay.className.indexOf("show") === -1) { return; } stopVideos(); overlay.className = "overlay"; overlay.setAttribute("aria-hidden", "true"); if (lastDot) { if (ended) { lastDot.focus(); } } } for (var b = 0; b < dots.length; b++) { dots[b].addEventListener("click", function () { openPopup(this.getAttribute("data-popup"), this); }); } for (var c = 0; c < closeBtns.length; c++) { closeBtns[c].addEventListener("click", closePopup); } overlay.addEventListener("click", function (ev) { if (ev.target === overlay) { closePopup(); } }); document.addEventListener("keydown", function (ev) { if (ev.key === "Escape") { closePopup(); } }); parentWin.document.addEventListener("keydown", function (ev) { if (ev.key === "Escape") { closePopup(); } }); // Activa o desactiva los botones segun el scroll function setEnded(flag) { if (flag === ended) { return; } ended = flag; dotsBox.className = flag ? "dots on" : "dots"; for (var i = 0; i < dots.length; i++) { dots[i].disabled = !flag; } if (!flag) { closePopup(); } } // ---------- Ayuda de calibracion ---------- if (CALIBRAR) { var tag = document.createElement("div"); tag.className = "calib"; tag.textContent = "Haz clic para ver x / y"; document.body.appendChild(tag); document.addEventListener("click", function (ev) { var x = Math.round((ev.clientX / window.innerWidth) * 1000) / 10; var y = Math.round((ev.clientY / window.innerHeight) * 1000) / 10; var txt = mode + " -> { x: " + x + ", y: " + y + " }"; tag.textContent = txt; console.log(txt); }); } // ---------- Deteccion automatica del numero de frames ---------- function probe(folder, i) { return new Promise(function (resolve) { var im = new Image(); im.onload = function () { resolve(true); }; im.onerror = function () { resolve(false); }; im.src = frameUrl(folder, i); }); } async function detectCount(folder) { var first = await probe(folder, 1); if (!first) { return 0; } var lo = 1; var hi = 2; while (await probe(folder, hi)) { lo = hi; hi = hi * 2; if (hi > 20000) { break; } } while (hi - lo > 1) { var mid = Math.floor((lo + hi) / 2); if (await probe(folder, mid)) { lo = mid; } else { hi = mid; } } return lo; } // ---------- Tamanos del bloque (en la pagina padre) ---------- function applySizes() { var w = spacerEl.getBoundingClientRect().width; var vh = parentWin.innerHeight; baseHeight = Math.min(w * ratio, vh - STICKY_TOP); if (baseHeight < 240) { baseHeight = 240; } animDistance = vh * SCROLL_SCREENS; visibleEl.style.height = baseHeight + "px"; spacerEl.style.height = (baseHeight + animDistance + vh * HOLD_SCREENS) + "px"; } // ---------- Dibujo ---------- function usable(im) { return im ? (im.complete ? im.naturalWidth > 0 : false) : false; } function paint(im) { ctx.drawImage(im, 0, 0, canvas.width, canvas.height); } function draw(idx) { if (idx === lastDrawn) { return; } var im = images[idx]; if (usable(im)) { paint(im); lastDrawn = idx; return; } // Si ese frame aun no llega, mostrar el mas cercano ya cargado (antes o despues) for (var d = 1; d < frameCount; d++) { var a = idx - d; var z = idx + d; if (a >= 1) { if (usable(images[a])) { paint(images[a]); return; } } if (z <= frameCount) { if (usable(images[z])) { paint(images[z]); return; } } if (a < 1) { if (z > frameCount) { break; } } } } // Bucle de animacion: el frame mostrado persigue al frame objetivo function tick() { var diff = targetPos - curPos; if (Math.abs(diff) < 0.02) { curPos = targetPos; draw(Math.round(curPos)); animating = false; return; } curPos = curPos + diff * ease; draw(Math.round(curPos)); parentWin.requestAnimationFrame(tick); } function kick() { if (animating) { return; } animating = true; parentWin.requestAnimationFrame(tick); } // El progreso se mide con el espaciador de la pagina padre function update() { if (!frameCount) { return; } var rect = spacerEl.getBoundingClientRect(); var scrolled = STICKY_TOP - rect.top; var p = Math.min(1, Math.max(0, scrolled / animDistance)); targetPos = 1 + p * (frameCount - 1); if (snap) { if (ready) { curPos = targetPos; snap = false; } } kick(); setEnded(ready && (CALIBRAR || scrolled >= animDistance - 2)); } // ---------- Orden de carga: de grueso a fino ---------- function buildOrder(count) { var order = []; var seen = {}; seen[1] = true; if (count > 1) { order.push(count); seen[count] = true; } var steps = [16, 8, 4, 2, 1]; for (var s = 0; s < steps.length; s++) { for (var i = 1; i <= count; i += steps[s]) { if (!seen[i]) { seen[i] = true; order.push(i); } } } return order; } // ---------- Carga de la secuencia ---------- function loadSequence(newMode) { mode = newMode; token++; var myToken = token; var folder = mode === "mobile" ? FOLDER_MOBILE : FOLDER_DESKTOP; var fixed = mode === "mobile" ? FRAMES_MOBILE : FRAMES_DESKTOP; step = mode === "mobile" ? FRAME_STEP_MOBILE : FRAME_STEP_DESKTOP; if (step < 1) { step = 1; } ease = mode === "mobile" ? EASE_MOBILE : EASE_DESKTOP; document.documentElement.setAttribute("data-mode", mode); images = []; frameCount = 0; loaded = 0; ready = false; lastDrawn = 0; targetPos = 1; curPos = 1; snap = true; setEnded(false); placeDots(); ratio = mode === "mobile" ? 1920 / 1080 : 1080 / 1920; loader.className = "loader"; msg.style.display = "block"; err.style.display = "none"; setProgress(0); applySizes(); (async function () { var total = fixed; if (!total) { total = countCache[folder]; if (!total) { total = await detectCount(folder); countCache[folder] = total; } } if (myToken !== token) { return; } if (!total) { fail("No carga: " + frameUrl(folder, 1)); return; } var count = Math.floor((total - 1) / step) + 1; frameCount = count; function loadOne(i) { return new Promise(function (resolve) { var im = new Image(); function finish() { if (myToken === token) { loaded++; setProgress(Math.round((loaded / count) * 100)); if (!ready) { if (loaded / count >= MIN_READY) { ready = true; loader.className = "loader off"; update(); } } } resolve(); } im.onload = finish; im.onerror = finish; im.src = frameUrl(folder, 1 + (i - 1) * step); images[i] = im; }); } // Primero el frame 1, para conocer la proporcion real await loadOne(1); if (myToken !== token) { return; } var f = images[1]; if (usable(f)) { canvas.width = f.naturalWidth; canvas.height = f.naturalHeight; ratio = f.naturalHeight / f.naturalWidth; } lastDrawn = 0; applySizes(); update(); var order = buildOrder(count); var qi = 0; async function worker() { while (qi < order.length) { if (myToken !== token) { return; } var i = order[qi]; qi++; await loadOne(i); } } for (var k = 0; k < MAX_PARALLEL; k++) { worker(); } })(); } // ---------- Eventos ---------- var ticking = false; function onScroll() { if (ticking) { return; } ticking = true; parentWin.requestAnimationFrame(function () { update(); ticking = false; }); } var lastW = spacerEl.getBoundingClientRect().width; var lastH = parentWin.innerHeight; function onResize() { var w = spacerEl.getBoundingClientRect().width; var h = parentWin.innerHeight; var m = isMobile() ? "mobile" : "desktop"; if (m !== mode) { lastW = w; lastH = h; loadSequence(m); return; } if (Math.abs(w - lastW) > 1) { lastW = w; lastH = h; applySizes(); } else if (Math.abs(h - lastH) > 120) { lastH = h; applySizes(); } update(); } parentWin.addEventListener("scroll", onScroll, { passive: true }); parentWin.addEventListener("resize", onResize); window.addEventListener("resize", function () { placeVideo(); }); window.addEventListener("resize", onResize); window.addEventListener("pagehide", function () { parentWin.removeEventListener("scroll", onScroll); parentWin.removeEventListener("resize", onResize); }); loadSequence(isMobile() ? "mobile" : "desktop"); })(); </script> </body> </html>' >