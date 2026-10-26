¿Qué significa ofrecer una educación de calidad en un contexto que exige nuevas formas de enseñar y aprender? ¿Cómo integrar los conocimientos académicos con el bienestar y el desarrollo de habilidades socioemocionales? Estos son algunos de los desafíos que hoy invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación en Colombia.

Para hablar sobre estos retos, Semana Educación y Foros Semana realizarán el próximo 29 de octubre, a las 2:00 p. m., la conversación digital titulada ¿Qué necesita hoy una educación de calidad?, con la participación de Pablo Jaramillo, CEO de Innova Schools Colombia, y Sandra Carvajal, líder de Desarrollo de Foros Semana. La transmisión estará disponible a través de las plataformas digitales de SEMANA.

La educación enfrenta el reto de preparar a los estudiantes para un mundo que cambia: esta es la apuesta de Innova Schools

El encuentro abordará los elementos que contribuyen a una experiencia educativa integral, desde la solidez académica hasta el bienestar y el desarrollo socioemocional de los estudiantes. También será una oportunidad para reflexionar sobre la innovación en los modelos educativos y los desafíos que supone ampliar el acceso a propuestas de calidad y asequibles para más familias.

Jaramillo cuenta con una amplia trayectoria en el sector educativo. Antes de asumir la dirección de Innova Schools Colombia, fue director de Alianza Educativa y viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. También fue director y cofundador de Enseña por Colombia y de Volunteers Colombia. Es economista de la Universidad de Múnich y magíster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard.

A partir de su experiencia, la conversación permitirá explorar cómo se están transformando las propuestas educativas, qué papel desempeñan las nuevas metodologías en el aprendizaje y por qué una formación integral requiere considerar tanto el desempeño académico como las habilidades para la vida.

Conéctese y participe en esta conversación sobre los desafíos y las oportunidades para transformar la educación en Colombia.