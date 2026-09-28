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EN VIVO | Así avanza la cuarta edición del evento de sostenibilidad de L’Oréal Groupe

Ciencia, tecnología y liderazgo se encuentran para conversar sobre los desafíos de la sostenibilidad que están redefiniendo el futuro de la industria.

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Redacción Semana
28 de septiembre de 2026 a las 5:53 p. m.
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Mientras el mundo discute cómo descarbonizar el transporte y la manufactura, L’Oréal Groupe, el cuarto anunciante más grande del mundo, con el 79,2 % de su inversión en el ecosistema digital, pone sobre la mesa el debate en torno a la huella de carbono de la publicidad en internet.

Para profundizar en este desafío, L’Oréal Groupe, en alianza con Foros Semana, llevan a cabo el evento ‘Belleza con Innovación Sostenible’, este 30 de septiembre en el Country Club Bogotá.

Esta es la agenda del evento:

9:00 a. m.-9:05 a. m. PALABRAS DE BIENVENIDA

  • Presentador: Jonathan Toro, periodista de SEMANA

9:05 a. m.-9:35 a. m. ENTREVISTA | Belleza impulsada por la innovación

  • Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina

Modera: Cristina Castro, editora general de SEMANA

9:35 a. m.-9:50 a. m. TALK DE IMPACTO | El cambio comienza con las personas

  • Pilar Sanabria, presidenta de Inngenia Fundación

9:50 a. m.-10:30 a. m. CONVERSACIÓN | Innovación inteligente: el futuro ya se está construyendo

  • Carlos Alzate, chief digital marketing officer de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina
  • Paula Bárcenas, general manager de TikTok for Business para la Región Andina
  • Ricardo González, líder de Industria para el sector de Consumo Masivo y Telecomunicaciones de Google

10:30 a. m.-11:00 a. m. Entrega de premios de sostenibilidad | Belleza con propósito