EN VIVO | Así avanza la cuarta edición del evento de sostenibilidad de L’Oréal Groupe

Mientras el mundo discute cómo descarbonizar el transporte y la manufactura, L’Oréal Groupe, el cuarto anunciante más grande del mundo, con el 79,2 % de su inversión en el ecosistema digital, pone sobre la mesa el debate en torno a la huella de carbono de la publicidad en internet.
Para profundizar en este desafío, L’Oréal Groupe, en alianza con Foros Semana, llevan a cabo el evento ‘Belleza con Innovación Sostenible’, este 30 de septiembre en el Country Club Bogotá.
Esta es la agenda del evento:
9:00 a. m.-9:05 a. m. PALABRAS DE BIENVENIDA
- Presentador: Jonathan Toro, periodista de SEMANA
9:05 a. m.-9:35 a. m. ENTREVISTA | Belleza impulsada por la innovación
- Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina
Modera: Cristina Castro, editora general de SEMANA
9:35 a. m.-9:50 a. m. TALK DE IMPACTO | El cambio comienza con las personas
- Pilar Sanabria, presidenta de Inngenia Fundación
9:50 a. m.-10:30 a. m. CONVERSACIÓN | Innovación inteligente: el futuro ya se está construyendo
- Carlos Alzate, chief digital marketing officer de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina
- Paula Bárcenas, general manager de TikTok for Business para la Región Andina
- Ricardo González, líder de Industria para el sector de Consumo Masivo y Telecomunicaciones de Google
10:30 a. m.-11:00 a. m. Entrega de premios de sostenibilidad | Belleza con propósito