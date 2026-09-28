EN VIVO | Así avanza la cuarta edición del evento de sostenibilidad de L’Oréal Groupe

Mientras el mundo discute cómo descarbonizar el transporte y la manufactura, L’Oréal Groupe, el cuarto anunciante más grande del mundo, con el 79,2 % de su inversión en el ecosistema digital, pone sobre la mesa el debate en torno a la huella de carbono de la publicidad en internet.

Para profundizar en este desafío, L’Oréal Groupe, en alianza con Foros Semana, llevan a cabo el evento ‘Belleza con Innovación Sostenible’, este 30 de septiembre en el Country Club Bogotá.

Esta es la agenda del evento:

9:00 a. m.-9:05 a. m. PALABRAS DE BIENVENIDA

Presentador: Jonathan Toro, periodista de SEMANA

9:05 a. m.-9:35 a. m. ENTREVISTA | Belleza impulsada por la innovación

Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina

Modera: Cristina Castro, editora general de SEMANA

9:35 a. m.-9:50 a. m. TALK DE IMPACTO | El cambio comienza con las personas

Pilar Sanabria, presidenta de Inngenia Fundación

9:50 a. m.-10:30 a. m. CONVERSACIÓN | Innovación inteligente: el futuro ya se está construyendo

Carlos Alzate, chief digital marketing officer de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina

de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina Paula Bárcenas, general manager de TikTok for Business para la Región Andina

de TikTok for Business para la Región Andina Ricardo González, líder de Industria para el sector de Consumo Masivo y Telecomunicaciones de Google

10:30 a. m.-11:00 a. m. Entrega de premios de sostenibilidad | Belleza con propósito