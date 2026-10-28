Hacer que una empresa sobreviva a una crisis puede exigir mucho más que reducir costos: en ocasiones, implica reestructurar sus operaciones, transformar su modelo de negocio y tomar decisiones que aseguren su continuidad. La capacidad de recuperarse y encontrar nuevas oportunidades será uno de los ejes del XXI Premio al Empresario Colombiano del Año UR 2026, una iniciativa de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario que, desde 2005, reconoce a empresarios y organizaciones cuyo liderazgo contribuye al desarrollo económico y social del país.

La ceremonia se realizará el próximo 5 de noviembre, de 5:30 p. m. a 9:00 p. m., en el edificio de SEMANA (carrera 11 n.º 77A-49/65 piso 1), en Bogotá. El encuentro reunirá a representantes del ámbito académico y empresarial para reconocer experiencias de liderazgo y destacar el papel de las empresas en la transformación y la competitividad del país.

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Transformar el negocio para responder a nuevos desafíos

Uno de los momentos centrales de la agenda será la entrevista en vivo con Diego Molano, presidente de ETB, quien compartirá su experiencia al frente de una compañía de telecomunicaciones que enfrenta los desafíos de la transformación tecnológica.

La conversación abordará asuntos como la inteligencia artificial, el desarrollo de soluciones digitales, la gestión del talento y la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento. Estos temas reflejan algunos de los retos que afrontan las organizaciones para adaptarse a los cambios del mercado, innovar y fortalecer su competitividad.

Ave Fénix: volver a empezar después de una crisis

No todas las empresas que atraviesan una crisis logran continuar. La categoría Ave Fénix reconoce a empresas colombianas que han enfrentado situaciones críticas, procesos de reestructuración o insolvencia y han conseguido recuperarse, transformar sus operaciones y construir condiciones para su continuidad.

Este reconocimiento lo han recibido empresas como Enka de Colombia (2022), el Parque Finkana (2025), Helados Mimos (2017) o El Pomar (2013), por su resiliencia y su renacer en el mundo de los negocios.

La jornada del Premio al Empresario Colombiano del Año UR 2026 también reconocerá a empresarios y organizaciones en las categorías Colibrí Esmeralda, para emprendedores colombianos que encuentran nuevas formas de impulsar la innovación y la sostenibilidad; Halcón Dorado, que premia egresados de la Universidad del Rosario destacados por su trabajo y compromiso con la sociedad, y Mariposa de Lorenz, que reconoce los esfuerzos empresariales de aquellos colombianos que, con su ejemplo y resultados, han consolidado el crecimiento de sus organizaciones.

A través de estos reconocimientos, la Universidad del Rosario busca destacar el liderazgo empresarial y su contribución al desarrollo económico y social de Colombia, en un entorno que demanda capacidad de adaptación, innovación y visión de largo plazo.