Al consultorio de Andrés Daste comenzaron a llegar cada vez más mujeres con dudas, preocupaciones y angustia por los cambios físicos y emocionales que estaban viviendo. Muchas no entendían qué les pasaba, otras habían buscado respuestas en redes sociales y terminaban todavía más confundidas y algunas venían frustradas de consultas médicas en las que no encontraron respuestas a lo que les sucedía. Así nació Authera, un espacio para hablar de menopausia consciente, con información científica confiable y actualizada, pero en un lenguaje sencillo y cercano.

Este 24 de octubre se realizará la segunda edición de este gran evento, en la Universidad Ean. Organizan SEMANA y Authera; invita CLÍNICA BELLATRIZ COUNTRY / DERMATOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y MEDICINA FUNCIONAL; apoya Aris Mining - WIM Colombia, Astellas Farma Colombia, Biocalcium MK, Clínica del Country y Clínica La Colina, MedPlus Medicina Prepagada y METSLIM. A pocos días de esta cita, Daste, ginecólogo especializado en menopausia y director científico de Authera, reflexiona sobre el impacto de la menopausia en la sociedad y por qué hoy todos deberíamos hablar de ella.

¿Qué mensaje quiere dejar con el segundo congreso de menopausia y perimenopausia, Authera?

ANDRÉS DASTE: Ante todo, un mensaje de tranquilidad, de esperanza y de posibilidades. Quiero que las mujeres entiendan que no tienen que resignarse a sentirse mal porque están atravesando una etapa natural de la vida. Creo que la menopausia también puede ser una oportunidad para detenernos, revisar cómo estamos viviendo, qué cosas podemos hacer mejor y cómo queremos prepararnos para los próximos 20, 30 o incluso 40 años. Y hay algo muy importante: esta conversación no puede ser solamente de mujeres. Necesitamos involucrar a las parejas, hijos, profesionales de la salud, empresas y, en general, a toda la sociedad.

¿Hoy se habla más abiertamente de estas etapas o todavía existen tabúes?

A.D.: Hoy se habla de menopausia en espacios donde hace algunos años prácticamente no se mencionaba, las mujeres preguntan más, comparten lo que están viviendo y buscan información, y los hombres también empiezan a participar en esta conversación. Pero hablar más no necesariamente significa estar mejor informado. Hemos logrado poner el tema sobre la mesa, ahora el reto es que esa conversación esté acompañada de buena información.

Hay estudios que muestran que el 80 por ciento de las mujeres transitan la perimenopausia y la menopausia sin acompañamiento médico integral. ¿Por qué tan solas?

A.D.: Un estudio publicado en 2025 por investigadores de Mayo Clinic, realizado en cerca de 5.000 mujeres entre los 45 y los 60 años, encontró que más del 80 por ciento no había buscado atención médica por sus síntomas relacionados con la menopausia y solo una de cada cuatro estaba recibiendo tratamiento. Y esto es importante porque nos muestra dos cosas: primero, que no es un problema colombiano, es una realidad en diferentes lugares del mundo; y segundo, que no podemos poner toda la responsabilidad en la mujer. Muchas sí consultan al médico por otras razones, pero pueden asumir que dormir mal, sentirse agotadas, tener cambios emocionales, dificultades de concentración, disminución del deseo sexual o molestias vaginales son cosas que “toca” con la edad y, por eso, no las mencionan. Pero si ellas no preguntan y nosotros como médicos tampoco, esos síntomas no aparecen en la consulta.

¿Por qué es importante hablar hoy de menopausia?

A.D.: Porque las mujeres están viviendo más años, pero también porque ocupan un lugar cada vez más determinante en nuestra sociedad. Durante mucho tiempo la atención en salud de la mujer estuvo concentrada en su etapa reproductiva. Pero su vida no termina con el fin de la capacidad reproductiva; de hecho, muchas llegan a esta etapa en uno de los momentos de mayor experiencia y capacidad. Dirigen empresas, trabajan, emprenden, toman decisiones, sostienen familias, participan en la vida pública. Por eso hablar de menopausia dejó de ser solo un asunto de salud, es también una conversación que le importa a toda la sociedad.