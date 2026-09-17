Menopausia consciente: esto recomiendan los especialistas para sobrellevar los cambios físicos y emocionales

Se calcula que solo el 14% de las mujeres en el mundo recibe acompañamiento durante la perimenopausia y la menopausia. Dos etapas de la vida que generan cambios físicos y emocionales, pero de las que todavía no se habla lo suficiente. Algunas mujeres comienzan a experimentar estas señales a partir de los 40 años y la mayoría no sabe con certeza a quién acudir ni cómo darles un manejo adecuado.

Alteraciones del sueño, aumento de peso, olvidos frecuentes, mayor irritabilidad, cansancio, oleadas de calor y dolor durante las relaciones sexuales son algunos de los síntomas que podrían estar relacionados con la llegada de la peri o la menopausia. Informarse sobre el origen de estas alteraciones es el primer paso para transitar por estas dos etapas de una mejor manera. Por eso nació Authera, un congreso de perimenopausia y menopausia consciente, único en Colombia y América Latina, dirigido a mujeres, hombres y profesionales de la salud.

Andrés Ramírez, profesor de felicidad, liderazgo y bienestar corporativo, invitó a todas las mujeres a adoptar un hombre y llevarlo al evento. Como hijos, hermanos y esposos es clave que conozcan lo que sucede en estas etapas para poder apoyar a las mujeres como ellas tanto lo necesitan, advirtió.

También aseguró que sí es posible sentirse pleno y tranquilo en medio de tantos cambios físicos y emocionales. La clave está en adoptar ciertos hábitos que contribuyan al bienestar y sobre todo no transitar solas estas etapas. La compañía y el apoyo son fundamentales.

Andrés Daste, ginecólogo y director científico de Authera, señaló que durante el congreso se abordarán temas clave como la terapia de reemplazo hormonal, hábitos nutricionales, actividad física, cuidados para la piel, salud mental y sexualidad. Además hizo una invitación a perder el miedo de hablar abiertamente de estos temas.