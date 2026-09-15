El sistema de salud colombiano destinó $ 20,94 billones a medicamentos durante 2025. De ese dinero, $ 17,94 billones, equivalentes al 85,7 %, correspondieron a productos importados, según un análisis del Observatorio de Medicamentos Radar Farmacéutico de Asinfar.

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La mayoría de las unidades fueron nacionales

Aunque los medicamentos importados concentraron la mayor parte del dinero, la producción nacional tuvo una participación más alta en el número de unidades entregadas.

Los productos importados representaron el 40,6 % de las unidades suministradas a los pacientes durante 2025. En cambio, los medicamentos de producción nacional representaron el 54,5 % de las unidades, con ventas por $ 2,75 billones, equivalentes al 13,1 % del valor total del canal institucional.

Esto muestra una diferencia importante: los medicamentos importados representaron menos unidades, pero concentraron mucho más dinero.

El estudio revisó 1.340 principios activos registrados en el canal institucional durante 2025. De ese grupo, 189 tuvieron precios superiores a cien veces el precio promedio unitario (PPU) del mercado.

Estos medicamentos representaron apenas el 0,23 % de las unidades entregadas, pero concentraron $ 8,04 billones, es decir, el 38,4 % del dinero destinado a medicamentos por este canal.

Según Hernando Macías, director de Políticas Sectoriales y Farmacéuticas de Asinfar, existen principios activos cuyo tratamiento mensual supera los $ 200 millones.

El análisis también encontró que solo 21 principios activos concentraron el 25 % de los recursos destinados a medicamentos en 2025. En conjunto, representaron $ 5,15 billones, aunque equivalieron solamente al 2,9 % de las unidades entregadas.

Todos estos principios activos fueron importados, según Asinfar. Entre ellos está el pembrolizumab, utilizado para el tratamiento de distintos tipos de cáncer.

De acuerdo con el informe, durante 2025 el sistema destinó $ 919.023 millones para 40.104 unidades de este medicamento. Eso representa un valor promedio de $22,9 millones por unidad, según el estudio.

El sistema de salud destinó $ 20,94 billones a la compra y entrega de medicamentos en 2025, según el análisis de Asinfar. Foto: Getty Images

El gasto aumentó más que la cantidad de medicamentos

Otro dato destacado por el informe es la diferencia entre el crecimiento del gasto y el número de unidades. En 2025 se entregaron 473,1 millones de unidades de medicamentos por un valor de $ 20,94 billones.

Frente a 2023, el gasto aumentó 23 %, mientras que las unidades entregadas crecieron 4,5 %.

En ese mismo periodo, el PPU pasó de $ 37.472,62 a $ 44.260,18, un aumento del 18,1 %.

Para Asinfar, estos datos reflejan una presión creciente sobre los recursos destinados a medicamentos y plantean la necesidad de fortalecer la producción farmacéutica nacional.

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Macías señaló que una mayor producción local podría contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema y a fortalecer la autonomía sanitaria.

No obstante, para ello, según el gremio, se requieren políticas de largo plazo, reglas estables, regulación eficiente y compras públicas articuladas con la capacidad productiva del país.