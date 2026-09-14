Gigante farmacéutico detrás de los medicamentos para adelgazar anuncia cambio a nivel mundial

El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, fabricante de los medicamentos para adelgazar Ozempic y Wegovy, anunció el lunes la decisión de acortar su nombre para mejorar la visibilidad en un sector altamente competitivo.

MinTrabajo anuncia inspección a tienda Zara, tras denuncia de trabajadora que tuvo que salir descalza del local

“Novo Nordisk marcó hoy el inicio de su próximo capítulo al revelar una nueva plataforma de marca articulada en torno a ‘Lasting Health Starts Now’ (‘Una salud duradera comienza ahora’) y el nombre único Novo”, escribió el grupo en un comunicado.

Novo Nordisk modificó su nombre. Foto: NurPhoto via AFP

La empresa lidia con una fuerte competencia en el sector de los tratamientos contra la obesidad y estima que este cambio le permitirá “avanzar con mayor atención, rapidez e impacto”.

“Estamos simplificando las cosas para la gente. Queremos preservar nuestra historia y nuestro legado, pero también queremos reinventar la empresa continuamente”, declaró el director general del grupo, Mike Doustdar, a la televisión danesa TV2.

Aclara que para la empresa aquellos que usan insulina son y seguirán siendo pacientes pero en los últimos cuatro o cinco años han visto emerger un grupo que dice: “‘No soy paciente. No tengo ninguna enfermedad. Solo quiero perder peso’”.

Otras medidas de la empresa

El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, fabricante de los tratamientos contra la obesidad y la diabetes Wegovy y Ozempic, anunció el martes una demanda en Estados Unidos contra su principal competidor, el laboratorio estadounidense Eli Lilly, por “publicidad engañosa”.

La compañía danesa denuncia “una campaña publicitaria nacional engañosa que genera confusión entre los consumidores al utilizar estudios obsoletos para comparar las dosis inyectables más altas de los medicamentos de Lilly con dosis más bajas de los fármacos inyectables de Novo Nordisk destinados al tratamiento de la obesidad y la diabetes de tipo 2”, señala en su comunicado.

La marca tiene diversos productos en su portafolio. Foto: CFOTO via AFP

Novo Nordisk critica las comparaciones de sus tratamientos con los medicamentos estrella de su competidor estadounidense, Mounjaro y Zepbound.

Invima recomendó no comprar estos suplementos dietarios que se comercializan ilegalmente en Colombia

Novo Nordisk ha desarrollado una molécula, el semaglutida, mientras que el laboratorio estadounidense Eli Lilly ha creado la molécula tirzepatida.

El grupo danés cita en particular una campaña publicitaria basada en una comparación, según él “obsoleta”, entre Zepbound y Wegovy, al no mencionar la dosis más alta de Wegovy.

*Con información de AFP.