Invima lanza alerta por productos Arrurrú falsificados: “Suspenda de inmediato su uso”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria por la presunta falsificación de una línea de productos de la marca Arrurrú que estarían siendo comercializados en Colombia sin cumplir con los requisitos sanitarios establecidos.

Invima recomendó no consumir esta marca de agua embotellada tras detectar irregularidades en su registro sanitario

De acuerdo con la alerta sanitaria, la presunta falsificación fue confirmada y notificada al Invima por Belleza Express S.A.S., titular de la marca y de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) asociadas a estos productos.

Invima alertó por una serie de productos falsificados. Foto: Montaje Semana

La autoridad sanitaria señaló que los productos falsificados presentan varias diferencias frente a los originales. Entre ellas está la ausencia de información obligatoria en sus etiquetas, como número de lote, fecha de vencimiento, ingredientes, modo de uso y advertencias.

Además, los productos cuestionados no incluyen información legal como la Notificación Sanitaria Obligatoria, el titular o el fabricante. También se encontraron diferencias en los materiales de los envases y empaques, así como en los elementos gráficos de las etiquetas.

El Invima también advirtió diferencias en las características de los productos. Según la información suministrada por el titular de la marca, algunos presentan una apariencia que no coincide con la de los productos originales, además de notas olfativas no características y resultados microbiológicos superiores a los permitidos por la normativa sanitaria vigente.

¿Cuáles son los productos que generan la alerta?

La entidad sanitaria indicó que actualmente Belleza Express S.A.S. no fabrica ni comercializa en Colombia productos como perfumes para el cabello, splash capilares ni mantequillas corporales bajo la marca Arrurrú.

Sin embargo, durante la verificación fueron encontrados productos identificados como Perfume para el Cabello “Arrurrú” — Glamour by Isa, Splash capilar “Arrurrú” y Mantequilla “Arrurrú”.

Estos productos no cuentan con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria requerido para su comercialización en el país. Por esta razón, el Invima los considera productos presuntamente fraudulentos y señala que su venta en Colombia es ilegal.

La entidad explicó que la línea de productos presuntamente falsificados, inspirada en la marca Arrurrú, corresponde a una línea de productos fraudulentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 219 de 1998.

Invima alertó por una serie de productos falsificados. Foto: Montaje Semana

Invima pide no utilizar estos productos

El principal llamado de la autoridad sanitaria es a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos productos. El Invima recomienda abstenerse de utilizarlos y suspender inmediatamente su uso, debido a los riesgos que podrían representar para la salud.

La preocupación de la entidad se debe a que no existen garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos, ni sobre aspectos como su composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y cumplimiento de los requisitos sanitarios.

La alerta adquiere especial importancia debido a que algunos de los productos están dirigidos a niños menores de tres años, una población que, según el Invima, presenta una alta exposición microbiológica frente a este tipo de productos cuando no cuentan con los controles de calidad y requisitos normativos correspondientes.

Invima recomendó no utilizar este producto de uso doméstico tras detectar irregularidades

La autoridad sanitaria recomienda no comprar productos que no cuenten con registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria, incluso cuando sean ofrecidos a través de páginas web u otros medios de comercialización.

En caso de estar utilizando alguno de los productos de la línea presuntamente falsificada, el Invima pide suspender de inmediato su uso y denunciar ante la entidad los establecimientos, lugares o personas que los distribuyan o comercialicen.