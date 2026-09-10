Gobierno y Bavaria acuerdan recuperar 3.000 negocios afectados por la emergencia

El Gobierno nacional y Bavaria acordaron una intervención conjunta para apoyar la recuperación de 3.000 establecimientos afectados por la emergencia en las zonas impactadas. La estrategia, articulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca acelerar la reapertura de los negocios y contribuir a la recuperación de sus ingresos y empleos.

Bavaria invertirá $12 mil millones para la reconstrucción de 3.500 negocios afectados por el terremoto

El acuerdo fue definido durante una reunión entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el presidente de Bavaria, Sergio Rincón. Los establecimientos incluidos en la intervención son clientes de la compañía y están ubicados en las zonas afectadas.

De los 3.000 negocios identificados, 500 representan afectaciones graves y requieren obras civiles, además de acompañamiento técnico especializado para recuperar su infraestructura y volver a operar. La intervención comenzará con la evaluación técnica y la priorización de los establecimientos con mayores niveles de afectación.

“Seguimos sumando aliados. La semana pasada sumamos en Chocó a Bancolombia y Tecnoglass. Hoy se suma Bavaria con una acción concreta sobre 3.000 negocios. Queremos que muchas más empresas den este paso, porque detrás de cada negocio que vuelve a abrir hay una familia que recupera sus ingresos y una comunidad que comienza a levantarse. Con Bavaria, juntos reconstruimos la patria”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, sostuvo una reunión con el presidente de Bavaria, Sergio Rincón, en la que acordaron articular esfuerzos para apoyar la recuperación de 3.000 establecimientos clientes de la compañía ubicados en las zonas afectadas. Foto: MinCIT/Comunicaciones

Por su parte, Sergio Rincón, presidente de Bavaria, señaló que el proceso de atención comenzó y que el trabajo conjunto con el Ministerio permitirá avanzar con mayor velocidad y capacidad técnica en la recuperación de los establecimientos.

El Gobierno expresó, por su parte, que el objetivo de la alianza no se limita a la recuperación de la infraestructura. La reapertura de los establecimientos permitiría a los negocios retomar sus actividades comerciales, recuperar ingresos y volver a generar empleo, además de contribuir a la reactivación económica de las comunidades afectadas.

Bavaria se suma así a otras empresas que participan en la estrategia de movilización del sector privado promovida por el Gobierno nacional. Entre ellas están Bancolombia y Tecnoglass, que ya se habían vinculado a acciones de recuperación en Chocó.

Mauricio Gómez Amín le responde a Gustavo Petro por críticas a la baja de Bendito Menor: “No sea tan cínico y descarado”

El siguiente paso será avanzar conjuntamente en la evaluación, priorización e intervención de los establecimientos, comenzando por los que presenten mayores niveles de afectación. La meta es acelerar el regreso a las actividades de los emprendedores y pequeños negocios afectados.

“Cada empresa que se suma acelera la recuperación. Cada negocio que vuelve a abrir ayuda a levantar una comunidad. El Gobierno nacional seguirá convocando al sector privado para reconstruir juntos a la patria”, concluyó el Ministerio.