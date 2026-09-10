Gobierno y Bavaria acuerdan recuperar 3.000 negocios afectados por la emergencia

El Gobierno nacional y Bavaria acordaron una intervención conjunta para apoyar la recuperación de 3.000 establecimientos afectados por la emergencia en las zonas impactadas. La estrategia, articulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca acelerar la reapertura de los negocios y contribuir a la recuperación de sus ingresos y empleos.
El acuerdo fue definido durante una reunión entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el presidente de Bavaria, Sergio Rincón. Los establecimientos incluidos en la intervención son clientes de la compañía y están ubicados en las zonas afectadas.
De los 3.000 negocios identificados, 500 representan afectaciones graves y requieren obras civiles, además de acompañamiento técnico especializado para recuperar su infraestructura y volver a operar. La intervención comenzará con la evaluación técnica y la priorización de los establecimientos con mayores niveles de afectación.
“Seguimos sumando aliados. La semana pasada sumamos en Chocó a Bancolombia y Tecnoglass. Hoy se suma Bavaria con una acción concreta sobre 3.000 negocios. Queremos que muchas más empresas den este paso, porque detrás de cada negocio que vuelve a abrir hay una familia que recupera sus ingresos y una comunidad que comienza a levantarse. Con Bavaria, juntos reconstruimos la patria”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.
Por su parte, Sergio Rincón, presidente de Bavaria, señaló que el proceso de atención comenzó y que el trabajo conjunto con el Ministerio permitirá avanzar con mayor velocidad y capacidad técnica en la recuperación de los establecimientos.
El Gobierno expresó, por su parte, que el objetivo de la alianza no se limita a la recuperación de la infraestructura. La reapertura de los establecimientos permitiría a los negocios retomar sus actividades comerciales, recuperar ingresos y volver a generar empleo, además de contribuir a la reactivación económica de las comunidades afectadas.
Bavaria se suma así a otras empresas que participan en la estrategia de movilización del sector privado promovida por el Gobierno nacional. Entre ellas están Bancolombia y Tecnoglass, que ya se habían vinculado a acciones de recuperación en Chocó.
El siguiente paso será avanzar conjuntamente en la evaluación, priorización e intervención de los establecimientos, comenzando por los que presenten mayores niveles de afectación. La meta es acelerar el regreso a las actividades de los emprendedores y pequeños negocios afectados.
“Cada empresa que se suma acelera la recuperación. Cada negocio que vuelve a abrir ayuda a levantar una comunidad. El Gobierno nacional seguirá convocando al sector privado para reconstruir juntos a la patria”, concluyó el Ministerio.