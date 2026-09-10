Desde una tasa representativa del mercado-TRM de 3.099 pesos, el dólar se subió a 3.120 pesos al inicio de la jornada de este jueves 10 de septiembre.

Así lo registra la Bolsa de Valores de Colombia, en donde la divisa da señales de un movimiento con alta volatilidad.

A medida que avanzaba la mañana, el dólar bajaba de nuevo y se cotizaba, en promedio, en 3.116,12 pesos, comportamiento producto del entorno internacional, en el que se espera una serie de datos que pesan a la hora de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos con las tasas de interés.

Hay expectativa por lo que será la inflación en el país del norte, dato que se conocerá el viernes 11 de septiembre. Igualmente, está pendiente la información sobre gasto de consumo personal, que, junto con el empleo, es uno de los datos favoritos de los miembros del banco central estadounidense.

El precio del petróleo es otro de los que ejerce presión sobre el comportamiento del dólar. En la jornada de este 10 de septiembre el crudo seguía impulsado, sobre los 100 dólares, por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

En todo caso, lo que más incertidumbre genera y hace mella para que se de la debilidad del dólar en Colombia, que ha persistido durante varias semanas, es la tasa de interés, ya que los inversionistas buscan el refugio en el lugar en el que más rentabilidad encuentren, y Colombia sigue con tasas altas. A mayor traída de dólares, menor es el precio de la divisa.

Así, hay que tener en cuenta que la decisión de la FED con las tasas en Estados Unidos se conocerá el miércoles 16 de septiembre. Aunque los pronósticos apuntan a que se daría una subida ligera, está en el escenario la posición del gobierno de Donald Trump, que insiste en que la política monetaria debe ayudar a la económica, es decir, bajando tasas para estimular el crecimiento.