Dólar en casas de cambio: así se compra y se vende la divisa para el 8 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que tienen algunas personas para proteger su patrimonio, ya que contar con recursos en esta moneda permite diversificar las inversiones y reducir la exposición a posibles movimientos de la moneda local.

Dólar en Colombia sigue barato. El precio de apertura para este martes 8 de septiembre fue de $3.110

En Colombia, el comportamiento del dólar suele generar interés por su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia clave para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

La caída del precio del dólar beneficia a quienes están adquiriendo su visa americana. Foto: Getty Images

Quienes buscan comprar dólares tienen varias alternativas, entre ellas, acudir a casas de cambio, establecimientos especializados en la compra y venta de divisas. Estas entidades manejan precios que pueden variar según la oferta y la demanda del mercado, la disponibilidad de efectivo y las condiciones de cada ciudad.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La cotización de referencia del dólar registrada en Wilkinsonpc se ubica en $ 3.126,08, de acuerdo con la actualización disponible para el 8 de septiembre de 2026. Esta cifra corresponde a la TRM reportada por el sitio y sirve como referencia para comparar el comportamiento de la divisa frente a las cotizaciones que ofrecen los establecimientos dedicados a la compra y venta de dólares.

Las casas de cambio registran diferentes precios de compra y venta según la ciudad. Estos valores corresponden a un promedio de las cotizaciones disponibles en diferentes ciudades del país y pueden cambiar durante la jornada.

Estos son los precios promedio registrados en algunas ciudades:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.162 $3.242 80 Cali $3.140 $3.310 170 Cartagena $3.050 $3.250 200 Cúcuta $3.180 $3.225 45 Medellín $3.090 $3.216 126 Pereira $3.150 $3.250 100

Según la actualización disponible, Cúcuta registró el mayor precio promedio de compra, con $ 3.180 por dólar. Por otro lado, Medellín presentó el precio promedio de venta más bajo, con una cotización de $3.216, lo que la ubicó como una de las plazas más competitivas para quienes buscaban comprar dólares en el mercado físico.

Comportamiento del dólar en las ciudades

El comportamiento de la divisa presenta diferencias entre las principales ciudades analizadas. Bogotá registra un precio promedio de compra de $ 3.162 y de venta de $ 3.242; Cali presenta valores de $ 3.140 y $ 3.310, respectivamente; mientras que Cartagena registra $ 3.050 en compra y $ 3.250 en venta.

En Cúcuta, el promedio de compra alcanza los $ 3.180, el más alto entre las ciudades incluidas en el listado, mientras que la venta se ubica en $ 3.225. Medellín, por su parte, presenta el precio promedio de venta más bajo, con $ 3.216 por dólar. Pereira registra una compra promedio de $ 3.150 y una venta de $ 3.250.

El comportamiento de la tasa oficial puede influir en las cotizaciones del mercado de divisas en efectivo, aunque los precios ofrecidos por cada establecimiento no necesariamente se mueven en la misma proporción.

Antes de realizar cualquier transacción, es importante tener en cuenta que los establecimientos dedicados a la compra y venta de divisas no establecen sus precios con base en una tarifa oficial única. Las cotizaciones pueden modificarse durante el día según las condiciones del mercado, la disponibilidad de dólares en efectivo y las políticas comerciales de cada establecimiento.

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos en Bogotá, estos son los valores registrados en la actualización del 8 de septiembre de 2026: