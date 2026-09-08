Dólar en Colombia sigue barato. El precio de apertura para este martes 8 de septiembre fue de $3.110

La moneda estadounidense no alza cabeza frente al peso colombiano. De nuevo abrió la jornada a la baja, perdiendo 16 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado-TRM, que para hoy está en 3.126,08 pesos.

El dólar, por su parte, abrió en 3.110 pesos, según la Bolsa de Valores de Colombia, en la que parece indicar que la cotización de la divisa se mantendrá en aguas tranquilas, sin asomos de que pueda subir de manera visible.

En las primeras horas de la mañana la moneda estadounidense se cotizaba en promedio a un menor precio del apertura: 3.109,17 pesos, y la valorización última rondaba los 3.109 pesos.

Dólares Dolár Foto: Adobe Stock

Ya el peso colombiano lleva un largo periodo de revaluación frente al dólar que sobrepasa el año. Y, aunque para muchos es positivo tener acceso a una moneda de intercambio en el exterior a bajo precio, para viajar, por ejemplo, o para importar mercancías; también hay otros que están en apuros, debido a la tendencia a la baja del dólar. Es decir, lo que se requiere es una divisa en niveles que no castiguen ni a los compradores ni a los vendedores.

Entre el 1 de septiembre y la fecha actual, el dólar ha bajado 88 pesos, evidenciando una contracción de 2,7 %.

¿Qué razones presionan?

Al dólar lo mueven muchas circunstancias del entorno internacional, pero principalmente, en esta jornada, están pesando situaciones puntuales de Estados Unidos. Así, la expectativa de que la Reserva Federal pueda reducir las tasas de interés está restándole atractivo al dólar. No hay que olvidar que la baja en las expectativas de tasas de interés estadounidenses lleva a los inversionistas a buscar mayor rentabilidad en monedas emergentes como el peso colombiano.

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En Colombia, por el contrario, el reciente dato de inflación divulgado por el Dane, según el cual, esa variable que utiliza el Banco de la República para aplicar su política monetaria, mostró una tendencia alcista, lo que podría llevar a que el Emisor tome decisiones en la próxima junta, que será a finales de este mes. En consecuencia, con tasas de interés más altas, los inversionistas podrían venir, para lograr mayores rentabilidades.

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La tasa de interés de referencia en Colombia se mantiene en 12 %, producto de las alzas aplicadas por la junta del Banco Central, precisamente para contener la escalada de la inflación, en medio de una meta que está en el 3 % y los precios al consumidor nada que convergen hacia esa cifra.

La deuda tiene todo que ver

En Colombia, para que el peso se haya revaluado en la forma en la que lo ha hecho, ha tenido que ver mucho el endeudamiento creciente del Estado, lo que lleva a que entren dólares al país por esa vía, la cual se suma a las habituales entradas de la divisa: remesas, ingresos por exportaciones y la economía ilegal.