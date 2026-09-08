Visita de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., a Colombia: ¿cómo está la relación comercial entre los dos países?

Colombia será el primer destino de una gira que realizará esta semana Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, a la región.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, se reunirán este martes 8 de septiembre en Barranquilla para revitalizar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y cooperación entre ambos países.

Tras su visita a Colombia, Rubio viajará a Ecuador y a Perú. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la agenda que tendrá Rubio en Colombia se analizará el apoyo de ese país al proceso de recuperación de las zonas afectadas por el terremoto que azotó el occidente de Colombia tras el terremoto el pasado 10 de agosto. También estarán en la agenda temas como una mayor cooperación “en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo”, así como “los beneficios de unas relaciones comerciales más estrechas”, dijo el Departamento de Estado.

Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo De La Espriella y con Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores, señaló la Cancillería. Foto: AFP / SEMANA

Pero, además, la visita de uno de los más importantes y relevantes funcionarios de la administración Trump al país se realiza en momentos en que hay expectativa por la evolución de la relación comercial. Estados Unidos es el principal socio comercial y estratégico de Colombia, pero durante el gobierno Petro fueron más las tensiones y amenazas que podrían fracturar la relación.

De hecho, en el ocaso de la administración Petro, la Casa Blanca aumentó los aranceles al 12,5 %. Como explicó en su momento Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, uno de los sectores más golpeados por la medida, el incremento se dio en el marco de una investigación que adelantó la oficina del representante comercial de Estados Unidos desde marzo de este año con un argumento: para los países que no cuenten con medidas que prohíban las importaciones con trabajo forzoso.

Estados Unidos aplicará desde este viernes un arancel del 12,5 % a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), en el marco de la política arancelaria internacional del presidente Donald Trump, el 72,4 % de las exportaciones colombianas están exentas del gravamen del 12,5 % a Colombia.

Pero, además, a la decisión de incremento de aranceles que impacta sectores clave como el floricultor, por su papel en el comercio exterior y la generación de empleo, se suma el comportamiento del dólar, cuyo precio está llegando a sus mínimos de los últimos años, llevando a los exportadores a una profunda pérdida de competitividad, ante el incremento de los costos en pesos de las operaciones en el país. Tan es así que en el reciente Congreso de Analdex se conoció que esta situación cobró “la vida” de al menos cuatro empresas exportadoras y se teme por más quiebras en el futuro cercano.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, agradeció a Jamieson Greer, representante comercial del Gobierno de Estados Unidos, su disposición para avanzar en un acuerdo comercial recíproco. Foto: SEMANA/ A.P.I

Con la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella se han venido dando acercamientos no solo para levantar la medida arancelaria que afecta algunos productos colombianos, sino para evolucionar en la relación comercial.

Jamieson Greer, representante comercial del Gobierno de Estados Unidos, ha señalado que ambos Gobiernos se encuentran comprometidos con el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales, incluida la negociación expedita de un acuerdo sobre comercio recíproco.

“El comercio con nuestros principales aliados será clave para la reactivación económica y la reconstrucción de Colombia. Tenemos una oportunidad histórica para profundizar nuestra relación económica, basada en la confianza, la reciprocidad y la prosperidad compartida”, dijo Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, en respuesta al pronunciamiento de Greer.

Según conoció SEMANA, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos estudian los detalles de un acuerdo comercial recíproco, como el que adelantó la Casa Blanca con Argentina, El Salvador y Guatemala. La idea es realizar una negociación rápida para que entre el 90 % y el 93 % de los productos colombianos que llegan al mercado estadounidense no tengan aranceles.

En este contexto, y ante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, AmCham Colombia hizo una radiografía de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos.

Según AmCham Colombia, que preside María Claudia Lacouture, entre enero y julio, las exportaciones del país registraron 9.234 millones de dólares, un crecimiento de 5% frente al mismo periodo de 2025. Sector empresarial, un actor clave para la democracia María Claudia Lacouture Presidenta de Amcham y exministra de Comercio, Industria y Turismo Modera: Laura Charry Editora central de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Entre enero y julio de 2026, Estados Unidos se mantuvo como principal socio comercial de Colombia. Entre esos meses, las exportaciones del país registraron 9.234 millones de dólares, un crecimiento del 5 % frente al mismo periodo de 2025, que llegaron a 8.808,4 millones de dólares y representando el 28 % de las ventas totales, según el Dane.

AmCham Colombia destaca que el 66 % de los productos exportados a Estados Unidos desde Colombia pertenecen al rubro no minero-energético, con ventas por 6.069,6 millones de dólares, un incremento del 6,3 % comparado con el mismo periodo del año anterior de 5.708,4 millones de dólares, frente al 34 % del sector minero-energético, que aumentó el 2,1 % por el orden de 3.164,4 millones de dólares, entre enero y julio de 2026, frente a los 3.100 millones de dólares del periodo anterior, de acuerdo con cifras del Dane.

Asimismo, dentro del rubro de las exportaciones no minero-energéticas, el agro representó el 55 % de lo transado a ese país por valor de 3.321,9 millones de dólares. Por su parte, las manufacturas suman el 23 % por el orden de 2.747,1 millones de dólares, comparado con los 2.238,3 millones de dólares del mismo tiempo anterior.

“En promedio, cada año más de 3.000 empresas exportan productos a Estados Unidos, representando el 33 % de las que lo hacen al mundo, según información de la Dian. En lo corrido de 2026, hasta junio, 3.801 empresas han realizado exportaciones a ese país”, dice AmCham en su informe.

De otro lado, cerca del 70 % de las importaciones desde Estados Unidos son bienes que no produce Colombia y que, en su mayoría, entran a formar parte de las cadenas productivas locales, resalta AmCham Colombia. “En el primer semestre de 2026, se contabilizaron en 8.738,5 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 6 % frente a los 8.252,1 millones de dólares del mismo tiempo anterior”.

A su vez, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor histórico de Colombia. La inversión del primer trimestre de 2026 fue de 509,9 millones de dólares. La inversión total llega a más de 15 sectores del país, entre ellos comercio, telecomunicaciones, petrolero y minero, financiero, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción y agricultura, entre otros.

Dólar barato ya cobró la vida de cuatro empresas exportadoras. Se temen más quiebras

La importancia de Estados Unidos en la relación con Colombia va más allá: AmCham destaca que ese país es el principal emisor de remesas para Colombia. En el primer trimestre de 2026 se registraron recursos por 1.611,9 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 1 % frente a los flujos que llegaron en el mismo periodo de 2025, y representaron el 48 % de lo que recibió el país, según cifras del Banco de la República.

En materia de turismo, los estadounidenses son los principales viajeros a Colombia, agrega el gremio. Entre enero y julio de 2026, llegaron 652.677 visitantes, consolidando el 25 % de los extranjeros no residentes que arriban al país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por último, AmCham Colombia destaca que nuestro país “ha sido el mayor receptor de asistencia económica de Estados Unidos en el Hemisferio Oeste en los últimos 50 años”.