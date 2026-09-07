Se conocen nuevos detalles de la visita de Marco Rubio a Colombia y su reunión con Abelardo De La Espriella

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este martes 8 de septiembre a Colombia para sostener una reunión con el presidente Abelardo De La Espriella y el canciller Omar Bula Escobar, en un encuentro que estará centrado en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio y cooperación para atender la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

La visita fue confirmada por la Cancillería colombiana mediante un comunicado en el que destacó que el encuentro busca fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación entre Bogotá y Washington.

¿Por qué es tan importante la visita de Marco Rubio a Colombia, tras la llegada de Abelardo De La Espriella al poder?

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reunión se realizará en Barranquilla y tendrá como eje asuntos considerados prioritarios para ambos gobiernos, entre ellos la seguridad regional, la lucha contra el narcoterrorismo, el fortalecimiento de los vínculos comerciales y la coordinación internacional para apoyar las labores de recuperación tras el sismo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión de gabinete. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

“Durante el encuentro, los dos gobiernos abordarán oportunidades para profundizar la cooperación bilateral e identificar nuevas áreas de trabajo conjunto frente a desafíos relacionados con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del hemisferio”, señaló la Cancillería.

La visita de Rubio se produce pocas semanas después de que Estados Unidos anunciara distintos mecanismos de apoyo a Colombia tras el terremoto. En los últimos días llegaron al país equipos de búsqueda y rescate enviados por Washington; además, desde el gobierno de Donald Trump se afirma que se buscarán acciones para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Marco Rubio en Colombia: detalles de su reunión con Abelardo De La Espriella

La Cancillería destacó que el encuentro del martes será el primer acercamiento de alto nivel entre el Gobierno de De La Espriella y un funcionario internacional desde el inicio de la nueva administración.

El secretario de Estado Marco Rubio llegará a Barranquilla este martes 8 de septiembre. Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP via

Rubio llegará a Colombia como parte de una gira por América Latina que se extenderá entre el 8 y el 10 de septiembre e incluirá también visitas oficiales a Ecuador y Perú.

La reunión tendrá lugar en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, ciudad escogida por el Gobierno colombiano para albergar el encuentro. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la elección de la capital del Atlántico responde a su importancia económica y comercial, así como a su papel estratégico dentro de la región Caribe.

Abelardo De La Espriella confirmó conversación con Donald Trump: “El presidente de EE. UU. manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto”

Finalmente, el Gobierno De La Espriella señaló que la reunión estará enfocada en fortalecer la cooperación entre ambos países y avanzar en mecanismos de coordinación sobre temas considerados de interés común para Colombia y Estados Unidos.