Luisa Agudelo da la cara tras su viral error en el Mundial Femenino sub-20: mensaje resuena en Colombia

Este lunes, 7 de septiembre, la Selección Colombia Femenina Sub-20 debutó en el Mundial de la categoría, que se disputa en Polonia. Las cafeteras se impusieron por 3-1 sobre Costa Rica, luego de arrancar perdiendo y remontar.

Polémico gol de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: agresión, intimidación y revuelo

De hecho, el primer gol del partido, obra de la costarricense Sheika Scott, tuvo complicidad de la portera colombiana, Luisa Agudelo. La guardameta de 19 años salió mal del arco, intentando captar el balón, pero este le pasó por arriba del cuerpo e hizo que las centroamericanas anotaran de arranque.

PERO, ¿A DÓNDE FUE AGUDELO? 😱



La pelota picó sobre la arquera de Colombia y Scott aprovechó el error para poner el primero para Costa Rica.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/KSh69FfD2y — DSPORTS (@DSports) September 7, 2026

El error de Agudelo se hizo rápidamente viral en redes sociales. Es una portera con cualidades aplaudidas en muchas ocasiones, pero que en esta oportunidad una mala salida le acabó costando caro.

El mensaje de Luisa Agudelo tras su error contra Costa Rica

Prueba de su carácter, el mismo que ha adquirido en su corta edad, debido a los grandes torneos que ha disputado y las brillantes actuaciones que ha tenido, Luisa Agudelo dio la cara luego del error ante Costa Rica.

Agudelo usó su cuenta de Instagram para emitir el pronunciamiento. Posteó una foto grupal, junto a todas sus compañeras del combinado tricolor, y lo acompañó del mensaje “Corregir y seguir. A muerte con ustedes”.

El mensaje de Luisa Agudelo tras el error que cometió ante Costa Rica en el debut del Mundial Femenino Sub-20. Foto: Instagram: @luisa_more_27

Virtud de la Selección Colombia Femenina Sub-20, después del gol de Costa Rica, encendieron aún más los motores y acabaron ganando por 3-1, en una remontada que vale tres puntos de oro para el arranque de una Copa del Mundo.

Gracias a los tantos de Fernanda Viáfara, Mariana Silva y Catalina Cortés, Colombia se coloca líder del grupo E con tres puntos y +2 en diferencia de gol. Segunda está Corea del Norte con los mismos tres puntos y los +2 en diferencia de gol que las cafeteras, mientras que la zona la cierran Costa Rica y Portugal con cero puntos.

La tabla del Mundial Femenino Sub-20: estreno por lo alto de Colombia, que subió en el grupo E

Hay aires de tranquilidad en el combinado cafetero, pues de a poco se conforma un equipo sólido, que se antepone a la adversidad de un marcador en contra, y que ve con buenos ojos avanzar de ronda.

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina sub-20?

El próximo jueves, 10 de septiembre, Colombia jugará contra Portugal en la segunda fecha del grupo E por el Mundial femenino sub-20.