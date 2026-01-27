Luisa Agudelo fue presentada por su nuevo equipo: no va más con el Deportivo Cali

Luisa Agudelo se despidió del Deportivo Cali y fue presentada por su nuevo equipo en Estados Unidos. La guardameta vallecaucana da el salto más importante de su carrera, buscando seguir creciendo con todo el futuro por delante.

San Diego Wave FC será su nueva casa. A través de un comunicado oficial, el conjunto norteamericano confirmó los detalles del acuerdo.

“San Diego Wave FC anunció la adquisición de la portera colombiana Luisa Agudelo, procedente del Deportivo Cali Femenino. Agudelo ocupará un puesto en la plantilla internacional y se une al club con un contrato de tres años, hasta 2028, a la espera de la obtención de su visa P1 y su certificado de transferencia internacional", apuntaron.

Camille Ashton, directora deportiva del club, le dio la bienvenida a la colombiana. “Luisa es una joven portera excepcional que ya ha demostrado su capacidad para jugar en competiciones importantes”, declaró a los medios oficiales.

“Con tan solo 18 años, aporta aplomo, calidad técnica y una experiencia internacional que supera con creces su edad. Creemos que su perfil y mentalidad se alinean perfectamente con cómo queremos construir esta plantilla, tanto ahora como en el futuro”, agregó.

Primeras declaraciones de Luisa Agudelo

San Diego Wave FC anunció con orgullo la llegada de Luisa Agudelo y le dio un pequeño espacio para saludar a la afición que la acompañará en este nuevo paso.

“Estoy muy emocionada de estar aquí y dar este siguiente paso con San Diego Wave FC. Desde mis primeras conversaciones con el club, la ambición, el profesionalismo y las expectativas de competir al máximo nivel quedaron claros”, indicó.

La vallecaucana considera que “este es el entorno ideal para seguir creciendo mientras compito por campeonatos. Estoy orgullosa de estar aquí y lista para darlo todo por este equipo”.

Al tiempo que se gana su lugar en San Diego, Luisa será convocada por la Selección Colombia para disputar el Sudamericano Femenino Sub-20 que da cupo al Mundial de la categoría.

La intención es seguir con el proceso de divisiones menores y muy pronto ganarse la titularidad en la selección de mayores, puesto que ahora mismo pertenece a Katherine Tapia.

Luisa Agudelo fue arquera del Deportivo Cali hasta 2025. Foto: Getty Images

Se despidió del Cali

Deportivo Cali le dedicó un video especial a una de sus máximas figuras, que fue pieza fundamental para lograr el bicampeonato entre 2024 y 2025.

Luisa Agudelo aprovechó para despedirse de la hinchada, sus compañeras y el cuerpo técnico que la dirigió durante estos años en el cuadro azucarero.

“No es fácil decir adiós cuando un lugar se convierte en hogar. Aquí crecí, aquí soñé y aquí defendí cada balón como si fuera el último”, apuntó.

Agudelo recordó las “dos finales que quedarán para siempre” en su memoria. “Entendí lo que significa vestir estos colores. Gracias, Deportivo Cali, por creer en mí, por acompañarme en cada atajada y en cada alegría. Hoy me voy, pero dejo una gran parte de mí en esta cancha. El Cali no se deja, el Cali se lleva en el alma; esto no es un adiós, es un hasta pronto”, concluyó.