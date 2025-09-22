Se agranda la controversia de Luisa Agudelo: no se quedó callada y lanzó certero mensaje

Intimidante estuvo Luis Agudelo en la noche del pasado domingo, 21 de septiembre, durante la tanda de penales que le dio el título de Liga Femenina BetPlay al Deportivo Cali.

A la primera cobradora de Independiente Santa Fe, la portera parecía estarle diciendo: “¡Tírala donde quieras que yo tapo! ¡Yo te la tapo!”.

Si bien se vio como un acto retador en contra de su rival, en la zona mixta, tras la conquista de la tercera estrella, la golera explicó su actuar.

Luisa Agudelo fue la figura en la tanda de penales que decidió el título a favor del Deportivo Cali. | Foto: Captura Win Sports

Siendo más que certera en sus explicaciones, Agudelo le dijo a la prensa: “Como tal no se lo decía a ella; me lo decía a mí misma”, justificó.

Después de eso siguió con las explicaciones a la forma de enfrentar los penales: “Que lo tapaba, que lo tirara a donde sea, que lo iba a coger”.

Intentando aclarar sus maniobras antes de los penales, la vallecaucana apuntó a que era algo para ella misma: “Me estaba dando ánimo a mí“.

@zportyzcolombia Declaraciones de @luisa_more_27 quien atajó un tiro desde el punto penal 🔥 y fue clave para consagrarse bicampeona con el @deportivocalifemenino por la Liga Betplay 2025 tras la final contra @santafeleonas Periodista: @garceeeesv ♬ sonido original - Zportyz COLOMBIA 🇨🇴

Una vez dejó atrás la polémica, le consultaron por la repetición del penal de Lizeth Aroca, de Santa Fe, que tuvo que cobrar dos veces y en ambas le marcó a las del Cali.

“Creo que fue que alumbraron con láser y la juez antes de cobrar ya había pitado. Por eso lo hizo repetir”, fue la explicación a la decisión de la juez de quien estuvo en medio de la acción.

Si bien el título de Deportivo Cali no tiene reproche, quedó un sinsabor en medio de la final por la actuación algo inclinada de la árbitra, Mariana Quintero.

Mariana Quintero tuvo que restringir sus redes sociales luego de la final de la Liga Femenina 2025 | Foto: Captura Win Sports // Instagram marianaqs24

En los momentos cumbres tomó decisiones que para las capitalinas pudieron haber sido perjudiciales en busca del título.

A pesar de eso, no se le puede quitar el mérito a Agudelo ni al Deportivo Cali, quienes ejecutaron y neutralizaron uno de los cobros para salir campeonas por tercera vez en la historia.

Agudelo cobra a las directivas

Apartada ya de lo relacionado con el partido, la golera dio valor a lo que fueron situaciones externas que hacen más importante el título: “Hubo muchas bajas, muchos familiares que ya no están”.

Adicional a eso, no ocultó las dificultades que la dirigencia les ha hecho pasar por no estar al día con sus pagos.

“Todo el mundo sabe lo del tema económico. Muchas cosas tuvieron que pasar para que Cali saliera campeón hoy”, cobró a la dirigencia.

“Muchas adversidades que este equipo superó. Muchas cosas que hemos tenido que aguantar”, terminó sobre lo superado para lograr la estrella.

Kelly Ibargüen fue otra de las que habló tras la consagración de las verdiblancas en el estadio de Palmaseca.

“Dimos una felicidad a los hinchas por todo lo que pasó el Cali”, apuntó la jugadora que supo vestir también los colores de Santa Fe.

Y de cara a la participación en el certamen internacional al que lograron clasificar, manifestó: “Ojalá esta sea la revancha en Copa Libertadores”.