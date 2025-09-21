Este fue el dinero que ganó Deportivo Cali, tras quedar campeón de la Liga Femenina

Este domingo 21 de septiembre, se llevó a cabo el partido de vuelta de la gran final de la Liga Profesional Femenina entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe de Bogotá.

El compromiso, que se jugó en el estadio del equipo del Valle del Cauca, terminó 1 a 0 en los 90 minutos reglamentarios, a favor del conjunto rojo y blanco de la capital del país.

✨SOMOS BICAMPEONAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🏆



Cristo Rey abre los brazos para recibir de nuevo a las campeonas, ya en nuestro firmamento brilla nuestra tercera estrella.#VamosCali🇳🇬#FinalLigaDimayor🏆 pic.twitter.com/dAdaa0R5DE — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 22, 2025

Como la ida había quedado por la mínima diferencia a favor de Independiente Santa Fe, la gran final de la Liga Femenina se tuvo que definir desde los disparos desde el punto.

En esta instancia y con el apoyo de miles de aficionados, Deportivo Cali logró coronarse como campeón: 5 a 4 quedaron los penales. Fue una tanda realmente emocionante.

“La Federación Colombiana de Fútbol felicita al Deportivo Cali Femenino por coronarse campeón de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2025 ante Independiente Santa Fe”, señaló la FCF tras el duelo.

Jugadoras del Deportivo Cali. | Foto: José Luis Guzmán / El País

“El partido de ida finalizó con un marcador de 1-0 a favor del equipo capitalino. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, el cuadro azucarero ganó por la mínima diferencia, empatando la serie 1-1 en el estadio Palmaseca”, añadió.

“La FCF le envía un saludo de reconocimiento a todas las jugadoras, cuerpo técnico, directivos y aficionados del equipo caleño por el nuevo título. Y aplaude el esfuerzo de los dos clubes finalistas, quienes disputarán la CONMEBOL Copa Libertadores Femenina Argentina 2025″, sentenció.

La final de la Liga Femenina. | Foto: El País

Tras el título del Deportivo Cali, una de las preguntas que más se hacen los hinchas del fútbol profesional colombiano, es cuánto dinero, en premios, se lleva la institución.

Pues bien, el premio económico que va a recibir el conjunto verde y blanco es de $230.000.000 de pesos colombianos. El premio para Independiente Santa Fe de Bogotá, por su lado, será de $150.000.000 pesos colombianos.

Celebración de las jugadoras del Cali. | Foto: José Luis Guzmán / El País

Como Cali y Santa Fe se ganaron su cupo para jugar la nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, también recibirán un premio económico. Para ambas será de $195.032.000 pesos colombianos aproximadamente.