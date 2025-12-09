Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

Luisa Agudelo es una de las grandes joyas del fútbol femenino en Colombia. Con solo 18 años de edad tiene dos títulos de Liga Femenina, ha disputado tres mundiales en divisiones menores y dio el salto a la selección mayor.

Aunque todavía le falta mucho camino para destronar a Katherine Tapia en el arco de la Selección Colombia, es cuestión de tiempo para que reciba el espaldarazo de confianza por parte del técnico Angelo Marsiglia.

Lo único que le falta en su exitosa carrera es dar el salto al exterior y probar suerte en equipos de más exigencia a nivel internacional.

Luisa Agudelo termina contrato con el Deportivo Cali el próximo 31 de diciembre, momento en el que deberá sentarse a definir el próximo paso en su futuro profesional.

Luisa Agudelo fue clave para el bicampeonato del Deportivo Cali. | Foto: X de @CaliFemenino

La buscan en América y Europa

Ofertas no le han faltado, pues su desempeño con el Deportivo Cali ha llamado la atención en Brasil, Portugal, España México y Canadá.

Según el periodista Julián Capera, hay una larga lista de pretendientes para llevarse a la colombiana en el mes de enero:

Sporting de Portugal

Toluca y Tijuana en México

Corinthians de Brasil

Dos equipos de la NSL (Canadá)

Levante de España

“Va a ser muy difícil que Luisa Agudelo permanezca en el permanezca en el fútbol colombiano después de una gran etapa de dos años en el Deportivo Cali”, agregó Capera.

La agencia de representación prefirió guardar silencio sobre el futuro de Luisa, pues no quieren apresurar ninguna de las opciones que hay sobre la mesa.

Lo cierto es que la vigencia del contrato con Deportivo Cali, su gran nivel y las ofertas que han llegado permiten pensar que sus días en el cuadro azucarero están contados.

Colombia tiene una gran camada de jugadoras que están triunfando en Europa como Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Manuela Pavi y Jorelyn Carabalí, entre otras.

Pero también está la posibilidad de irse a un país cercano como Brasil o México, donde también hay buenas sensaciones sobre las ‘superpoderosas’.

Apunta al Mundial de 2027

Este movimiento no solo convertiría a Luisa Agudelo en una candidata a ser titular en el arco de la Selección Colombia, sino una pieza casi que carantizada para el Mundial 2027.

Cabe recordar que la Tricolor marcha en el cuarto lugar de la Liga de Naciones y podría sentenciar su clasificación en abril del próximo año.

Colombia es favorita para ganar uno de los cupos directos a la Copa del Mundo que se disputará en Brasil y que por primera vez contará con 32 selecciones participantes.