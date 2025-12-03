Colombia cayó sin jugar: tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial Femenino 2027

La Selección Colombia Femenina pagó cara su fecha de descanso en la Liga de Naciones, torneo que define los cupos al Mundial de 2027.

Las ‘superpoderosas’ empataron la semana pasada contra Bolivia (1-1) en La Paz y necesitaban de un milagro para mantener el liderato, algo que finalmente no sucedió.

Venezuela es la nueva monarca de la clasificación con 8 puntos, seguida por Argentina, Chile y Colombia empatadas a 7 unidades.

La próxima fecha de la Liga de Naciones será en el mes de abril de 2026, donde la Tricolor buscará sentenciar su clasificación a la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones - Liga de Naciones Femenina

1. Venezuela - 8 pts

2. Argentina - 7 pts

3. Chile - 7 pts

4. Colombia - 7 pts

5. Ecuador - 5 pts

6. Paraguay - 3 pts

7. Perú - 3 pts

8. Uruguay - 3 pts

9. Bolivia - 1 pto

Cabe recordar que Brasil no está jugando este proceso de eliminatorias porque es la sede del próximo Mundial Femenino que se disputará a mediados del año 2027.

Sudamérica tiene dos cupos directos a la Copa del Mundo. Las selecciones que terminen en tercer y cuarto lugar tendrán que disputar un repechaje contra países de otro continente para asegurar su paso a la cita orbital.

Venezuela rise to the 🔝 of South America’s #FIFAWWC Qualifiers. pic.twitter.com/f3TzHyQzkG — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 3, 2025

Venezuela se pone líder

Venezuela goleó 6-0 en su casa a Perú y Argentina demolió 8-0 a Bolivia en Buenos Aires este martes por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.

La vinotinto lidera la clasificación y la albiceleste la escolta, tras el cierre de una fecha que tuvo la victoria de local de Chile ante Paraguay (1-0) y el empate sin goles entre Uruguay y Ecuador en Montevideo.

Buenos Aires fue el escenario de un vendaval de goles de la albiceleste ante la colera de las eliminatorias.

Paulina Gramaglia (7′ y 51′), Aldana Cometti (31′), Florencia Bonsegundo (43′ y 90+4′), Kishi Núñez (60′ y 89′) y Francisca Altgelt (73′) anotaron los goles del equipo dirigido por Germán Portanova.

Si los ocho goles de Argentina a Bolivia forman parte de la historia de las grandes goleadas del fútbol femenino de la región, la victoria de Venezuela 6-0 ante Perú no se queda atrás al colocar a la vinotinto en la cima de la tabla.

Deyna Castellanos (13′), Gabriela García (36′) y Bárbara Martínez (42′) abrieron el camino a la goleada en el primer tiempo. Lejos de conformarse, las venezolanas humillaron al equipo peruano al anotar tres goles más a través de un doblete Enyerliannys Higuera (48′ y 52′) y un tanto a cuatro minutos del final de Genesis Flórez.

Con ocho puntos, Venezuela lidera en solitario, aunque no ha tenido jornada de descanso.