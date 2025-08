Revelan qué le dijo Marta a Katherine Tapia tras la final de la Copa América: audio se filtró

View this post on Instagram

Una final para la historia

Y es que Marta reconoció lo difícil que fue vencer a Colombia en esta edición de la Copa América Femenina. “Estoy muy feliz, muy emocionada y me llevará un tiempo entender todo lo que ha pasado en esta final ”, declaró ante la prensa.

“ Volví muy afectada después del penalti , pero ellas (sus compañeras) no me dejaron desanimarme, siempre creyendo, siempre confiando en que lo conseguiríamos, siempre confiando en que Lorena pararía los penaltis”, admitió en zona mixta.

“Parece que esa noche estaba escrito que tenía que ser así. Hablé conmigo misma y me dije: ‘Tranquila, respira, has entrado porque tienes el potencial para ayudar a estas chicas y marcar la diferencia’”, contó la brasileña.

Heroína en Brasil, villana en Colombia

“Por lo que le dije al profesor después del pitazo final, independientemente de que esté aquí o no, voy a estar animando con todas mis fuerzas a estas chicas. De verdad creo mucho en este equipo, creo en el trabajo que está haciendo Arthur Elías... No puedo garantizar nada, el Mundial de 2027 todavía está muy lejos. Por suerte no será en altitud, así que eso es un punto positivo”, sentenció.