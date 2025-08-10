Juan Pablo Montoya lanzó duro dardo por derrota de Selección Colombia Femenina en la final de Copa América

Pasan los años y Juan Pablo Montoya sigue dando de qué hablar en el país. Pese a que hace un buen tiempo se retiró del automovilismo, sigue siendo un referente y es escuchado por millones de personas.

Además de su destreza al frente del volante, el expiloto siempre se caracterizó por ser sincero a la hora de hablar y decir las cosas de frente. Hace poco, generó muchas reacciones al referirse a las críticas que han recibido las jugadoras de la Selección Colombia Femenina.

El expiloto no dudó en salir a defender a las jugadoras. | Foto: Getty Images

Las deportistas han sido duramente cuestionadas por la forma en la que perdieron la final de la Copa América frente a Brasil. En varias oportunidades estuvieron al frente del marcador, pero les empataron y finalmente el título se les escapó desde los penaltis.

Montoya habló de esto en diálogo con el medio Win Sports y, muy a su forma de ser, fue sincero y directo.

“De las cosas más complicadas es manejar la cabeza y la presión. Todo esto viene no del momento del partido, sino de la preparación, eso es lo que marca la diferencia”, comentó.

El piloto no ocultó su molestia por la forma en la que se ha criticado a las futbolistas y lanzó duros dardos para quienes lo han hecho, pese a la forma en la que dejaron el nombre del país en lo más alto.

Montoya siempre se ha caracterizado por hablar sin tapujos. | Foto: Formula Motorsport Limited via G

“El problema más grande en Colombia, es que les gusta que uno gane, pero cuando uno no gana, es el perdedor más grande del mundo. En Colombia no miran que llegaron a la final y fueron segundas en el mundo, miran que perdieron”, expresó.

Montoya aseguró que esta es la “colombianada” más grande del mundo. Fue más allá y afirmó que esto puede que no le guste a muchos, pero es lo que considera que siempre pasa en el país.

“En vez de apreciar que llegaron a la final y todo, se centra en que perdieron”, señaló.

Asimismo, manifestó que esto es muy complejo, pero remarcó que ahora las jugadoras y el cuerpo técnico deben empezar a analizar los motivos por los que se presentó la derrota.

Una vez se haga este estudio, Montoya explicó que se deben tomar decisiones. No obstante, dejó en claro que esto no quita el gran trabajo que realizaron en el torneo y que no es apreciado, en muchos casos, por los fanáticos.

“Uno tiene que entender que no es el fin del mundo, que hay que prepararse y mejorar los estándares”, comentó.

Por último, sostuvo que allí es donde también debe entrar el trabajo del psicólogo, poniendo de ejemplo lo que también han hecho con su hijo, Sebastián Montoya, a lo largo de su carrera.