Fifa le da duro castigo a la Selección Colombia Femenina: anuncio oficial tras la final perdida

Si algo le faltaba a la Selección Colombia para seguir llorando la final perdida contra Brasil, era el anuncio del nuevo ranking mundial de selecciones.

La Tricolor fue subcampeona de la Copa América por cuarta vez en su historia y eso ni siquiera fue suficiente para escalar puestos en la clasificación de la Fifa.

El ente rector del fútbol sudamericano castigó a las ‘superpoderosas’ por su falta de jerarquía para conseguir el título y les dio balance negativo en esta nueva actualización.

De acuerdo a los datos entregados, la Selección Colombia perdió puntos aún habiendo disputado la final en Ecuador.

El combinado nacional queda en la posición número 18 del ranking mundial con 1797.42 puntos, 0.71 menos de los que tenía antes de la Copa América.

Spain seal the top spot in the latest #FIFARanking. 👊🇪🇸 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2025

La Selección Colombia guardaba la esperanza de que ser finalista le sirviera para escalar posiciones en la clasificación, sin embargo, el resultado fue todo lo contrario.

Aunque es cierto que las ‘superpoderosas’ llegaron hasta los penales contra Brasil, el camino hacia la final no fue tan brillante.

Colombia solo ganó dos partidos en los 90 minutos y fue contra rivales que están muy por debajo en el ranking, razón que explica el balance negativo ante la Fifa.

En semifinales venció a Argentina, pero lo hizo desde la tanda de penales y ante Brasil dejó escapar la victoria cuando faltaban pocos segundos para el pitazo final.

Sumado a eso, la Tricolor llegó a la Copa América con un pobre rendimiento en los amistosos previos al certamen continental.

Selección Colombia Femenina tras la derrota a manos de Brasil | Foto: AFP

España vuelve al número 1

Aunque la Selección Colombia no se movió, el ranking Fifa si tuvo novedades dentro del ‘Top 10′ a raíz de lo sucedido en la Eurocopa ganada por Inglaterra.

“La España campeona del mundo (1.ª, +1) volvió a impresionar en el viejo continente con cinco victorias consecutivas en su camino a la final. Este rendimiento le permite recuperar el primer puesto de la clasificación, una posición que ya había ocupado entre diciembre de 2023 y junio de 2024″, explicó la Fifa.

La gran daminficada de esta actualización fue Estados Unidos, que perdió “el trono que mantenían desde agosto de 2024 Aun así, sus tres victorias en amistosos disputados en casa mantienen a las norteamericanas cerca de las españolas, con una diferencia de menos de dos puntos”.

“Entre los diez primeros puestos, que han sufrido una reconfiguración total desde junio, Francia (6.ª, +4) emerge como una de las principales triunfadoras. Las galas completaron una fase de grupos impecable en la Eurocopa, aunque su recorrido terminó en cuartos de final ante Alemania”, añadió la Fifa.

En términos generales, la Copa América no provocó grandes movimientos en la parte alta del ranking. Brasil confirmó su hegemonía en el continente, pero aún así perdió tres posiciones y cayó al séptimo puesto.