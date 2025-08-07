Balón de Oro hizo anuncio oficial sobre Linda Caicedo: gran noticia tras la Copa América

Linda Caicedo es una de las cinco finalistas para el Kopa Trophy, que se entregará por primera vez este año en la rama femenina.

A través de sus redes sociales, la organización del Balón de Oro confirmó las cinco nominadas y entre ellas incluyó a la jugadora colombiana del Real Madrid.

Este premio se le da al mejor jugador menor de 21 años y hasta ahora nunca había sido entregado para las mujeres.

Además de Linda, las otras nominadas al Kopa Trophy son: la inglesa Michelle Agyemang, la neerlandesa Wieke Kaptein, la española Vicky López y la paraguaya Claudia Martinez Ovando.

Después de lo hecho en la Copa América Femenina, la colombiana tiene grandes opciones de ganárselo, sin embargo, todo se definirá el 22 de septiembre en la gala de premiación a celebrarse en el Teatro del Chatelet en París.

Here are our 2025 Women’s Kopa Trophy nominees! ⤵️



Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke Kaptein

Vicky Lopez

Claudia Martinez Ovando#ballondor pic.twitter.com/zaIbhYYSgh — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Linda fue la gran figura de la Selección Colombia en la Copa América y marcó gol en la final ante Brasil, además de convertir su cobro en la tanda de penales.

Con solo 20 años de edad, la jugadora vallecaucana ya compite en las grandes ligas con el Real Madrid y es una de las figuras del equipo blanco.

“Este reconocimiento otorgado por la revista France Football, dentro de los premios del Balón de Oro, la posiciona entre las mejores jugadoras del planeta y confirma lo que para muchos ya era evidente: Linda es un símbolo del presente y el futuro del deporte en nuestro país”, indicó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Linda ya había sido nominada al Balón de Oro en 2023 y el resultado fue una novena posición histórica para el fútbol femenino de nuestro país.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol celebra con profunda emoción esta nominación, que honra no solo el talento y la disciplina de una jugadora excepcional, sino también el crecimiento y la proyección del fútbol femenino en Colombia", agregó el comunicado de la Federación.

La FCF considera que “su presencia en esta lista de élite internacional reafirma que el talento colombiano tiene un lugar entre los mejores del mundo. Hoy, Linda Caicedo nos recuerda que no hay límites para soñar, que el trabajo duro rinde frutos, y que cuando se juega con el corazón, Colombia siempre tiene razones para creer”.

Linda Caicedo festejando un gol con el Real Madrid | Foto: Cortesía Real Madrid

Lamine Yamal en la rama masculina

Al tiempo que se dieron a conocer las nominadas para el Kopa Trophy femenino, también se conoció el listado de jóvenes promesas entre los hombres.

Lamine Yamal es el gran favorito a quedarse con el galardón, pero se enfrenta a su compañero Pau Cubarsí, el español Dean Huijsen, el francés Desiré Doué y el portugués Joao Neves.

La diferencia podría estar en que Doué ganó la Champions League, mientras que Lamine se quedó en semifinales tras aquella derrota contra el Inter de Milán.