Sigue doliendo la derrota de la Selección Colombia femenina en la final de la Copa América jugada en Ecuador.

De dicho partido surgieron múltiples imágenes, en su gran mayoría de cómo se le fue de las manos el triunfo a la ‘Tricolor’.

Sin embargo, con el paso de los días y un poco más de calma, han ido apareciendo otras imágenes que han llamado poderosamente la atención.

Las imágenes de Marta consolando a las jugadoras de Colombia, tras terminar la tanda de penales en la final de la #CopaAméricaFem.



Ejemplo de compañerismo. 🥹🇧🇷🇨🇴 pic.twitter.com/FnO1hr2vLE — Mundo Pelota (@mundopelotanet) August 6, 2025

Una de esas grabaciones relevantes fue la que le sacaron a la histórica de Brasil, Marta.

Quien fue la gran verduga de Colombia en el tramo final del partido, tuvo un gesto de compañerismo absoluto en medio de su felicidad por el trofeo.

Pocos segundos después de haberse consagrado, la capitana brasileña sacó unos minutos para acercarse a varias de las derrotadas colombianas.

Mientras algunas de las nacionales estaban en el suelo, la de 39 años se acercó a estas para reconocerles el esfuerzo que fue derrotarlas.

Entre las que saludó se identificaron a Leyci Santos, Carolina Arias, Marcela Restrepo y Wendy Bonilla.

Con esta última se dio un poco más de tiempo, pues a la de 23 años se le vio más afectada por dejar pasar la cuarta oportunidad de ser campeonas de América.

Este gesto contrasta con lo que Marta hizo al banco de Colombia en la fase de grupos, cuando les enrostró que Brasil había ganado ocho veces la competencia.

“Sabía que era nuestro”

“Estoy muy feliz, muy emocionada y me llevará un tiempo entender todo lo que ha pasado en esta final”, declaró Marta a la prensa antes de dejar el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

El ingreso de Marta en el minuto 82 marcó la diferencia en Brasil, que hasta ese momento iba perdiendo 3-2.

El partido se fue al alargue cuando Marta en el último minuto (90+6) de los 90 igualó 3-3 el marcador, concediéndole 30 minutos adicionales a la Canarinha para buscar la victoria.

Marta con el trofeo de la Copa América 2025 | Foto: AP

Por un momento, la leyenda amplió el margen para las brasileñas en el 105, pero Colombia peleó hasta conseguir el empate y el encuentro se cerró 4-4, con lo que las selecciones se fueron a penales.

La portera Katherine Tapia atajó el tiro de Marta. “Volví muy afectada después del penalti, pero ellas (sus compañeras) no me dejaron desanimarme, siempre creyendo, siempre confiando en que lo conseguiríamos, siempre confiando en que Lorena pararía los penaltis”, relató al canal SporTV la reina del fútbol femenino.

El talento de Marta fue reconocido con el trofeo de la mejor jugadora de la Copa América 2025.

“Parece que esa noche estaba escrito que tenía que ser así. Hablé conmigo misma y me dije: ‘Tranquila, respira, has entrado porque tienes el potencial para ayudar a estas chicas y marcar la diferencia’”, contó la jugadora a periodistas.

Tarciane, quien marcó un autogol cuando quiso devolverle el balón a Lorena, reconoció que fue una final muy sufrida para ambos equipos.

“No necesitábamos la prórroga, no necesitábamos los penaltis, no necesitábamos nada, pero Dios quiso así”, señaló.

Y relató la confianza que sintieron las jugadoras en la ronda de penales. “Estábamos felices, confiadas, emocionadas. En los penaltis ya lo sabíamos, se me ponía la piel de gallina porque sabía que era nuestro” el triunfo, apuntó.