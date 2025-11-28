Suscribirse

Ciencia

Por primera vez, detectan descargas eléctricas en la atmósfera de Marte

El hallazgo revela ‘mini-rayos’ que podrían influir en el clima y representar riesgos para futuras misiones robóticas y humanas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de noviembre de 2025, 7:56 p. m.
Los científicos califican las descargas eléctricas como "mini-rayos", diferentes a los de la Tierra.
Los científicos califican las descargas eléctricas como "mini-rayos", diferentes a los de la Tierra. | Foto: DW

El róver Perseverance de la NASA obtuvo la primera evidencia directa de actividad eléctrica en la atmósfera de Marte, registrando descargas –o “mini-rayos”– asociadas a torbellinos de polvo que ocurren con frecuencia la superficie del planeta rojo.

Los rayos fueron captados por el instrumento SuperCam del Perseverance, con grabaciones de audio y mediciones electromagnéticas realizadas en el cráter Jezero, donde el vehículo opera desde 2021.

Se trata de un descubrimiento “con implicaciones directas para la química atmosférica marciana, el clima, la habitabilidad y el futuro de la exploración robótica y humana”, dice Baptiste Chide, autor principal del estudio publicado en la revista Nature.

Contexto: NASA prepara una misión de alto riesgo: lanzarán un cohete para impedir impacto de satélite en la Tierra

El hallazgo advierte de riesgos para futuras misiones

Chide, científico planetario del Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Francia, señala que estas descargas eléctricas pueden influir en el transporte de polvo, un proceso clave del clima marciano y del que poco se conoce.

Asimismo, estos eventos “podrían representar un riesgo para el equipo electrónico de las misiones robóticas actuales, e incluso un peligro para los astronautas que algún día exploren el planeta rojo“, advierte.

Los investigadores analizaron 28 horas de grabaciones obtenidas durante dos años marcianos, detectando 55 descargas asociadas principalmente con diablos de polvo y frentes de tormentas.

Perseverance Rover Captures Dust Devils Whirling Across Mars (Mars Report)

“No detectamos rayos según la definición común. Era una pequeña chispa, quizá de unos pocos milímetros de longitud, no realmente un rayo. Sonaba como una chispa o un chasquido”, explica el coautor Ralph Lorenz.

¿Cómo se produce este fenómeno?

Dieciséis de las descargas eléctricas ocurrieron durante dos encuentros del róver de la NASA con los remolinos de polvo. Estos fenómenos, comunes en el seco ambiente de Marte, pueden levantar polvo con vientos que alcanzan unos 158 km/h.

“Yo los llamaría ‘mini-rayos’”, afirma Chide. La fricción entre diminutos granos de polvo genera acumulaciones eléctricas que se liberan en forma de arcos de pocos centímetros, acompañados de ondas de choque audibles, agrega.

Perseverance ha superado desafíos técnicos y geográficos en Marte, convirtiéndose en un instrumento clave para descubrir los secretos del planeta rojo.
El rover Perseverance continúa su misión en Marte, explorando regiones inexploradas y proporcionando datos valiosos que desafían las teorías actuales sobre el planeta. | Foto: Captura de pantalla tomado del portal NASA créditos NASA/JPL-Caltech/MSSS

Eventos comparables con los de la Tierra

Este fenómeno, llamado triboelectricidad, es comparable a la electricidad estática en la Tierra: “Piensa en un día soleado y seco cuando caminas sobre una alfombra o una superficie de goma y acercas tu mano a una manija de puerta”, ejemplifica otro firmante, Franck Montmessin.

Es decir, esa pequeña chispa generada “es el mismo tipo de descarga electrostática que detectamos con la SuperCam”, añade.

Una atmósfera con descargas eléctricas

Hace años que se sospechaba que existía actividad eléctrica en la atmósfera marciana, pero nunca antes se había confirmado.

Contexto: Elon Musk lanzó alarmante predicción que parece cumplirse en todo el mundo: “Estamos al borde de una crisis”

“Lo que hemos observado es el resultado de contar con una instrumentación excepcionalmente sensible que observa durante un largo período”, indica Lorenz.

“La atmósfera de Marte parecía muy favorable para la electrificación: llena de polvo, seca y turbulenta”, plantea Chide. La baja densidad atmosférica facilita la aparición de chispas con cargas mucho menores que en la Tierra.

Marte se suma a otros planetas con actividad eléctrica

Con este hallazgo, Marte se une a la Tierra, Saturno y Júpiter como planetas con actividad eléctrica documentada. Otros mundos −Venus, Urano o Titán, la luna de Saturno− también podrían presentar fenómenos similares.

Desde que el Perseverance captó sus primeros sonidos marcianos en 2021, los astrónomos han tenido la oportunidad “de escuchar el aullido del viento, el zumbido de las palas del helicóptero Ingenuity (desplegado por el róver) y ahora, una nueva pista: descargas electrostáticas”, concluye Chide.

*Con información de DW.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habitantes de nueve municipios presionan al Gobierno con carta de apoyo al proyecto Quebradona

2. Fiscalía imputará cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por la adjudicación del multimillonario contrato de pasaportes

3. Mhoni Vidente reveló las predicciones para los 12 signos, este 29 y 30 de noviembre; vienen sorpresas en el fin de mes

4. FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

5. Embajada China entrega reveladores detalles sobre empresario que se habría reunido con disidencias de Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Rover PerseveranceNASAMarta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.