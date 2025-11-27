El róver Perseverance encuentra una misteriosa roca: ¿el primer meteorito de su misión en Marte?

Después de más de cuatro años recorriendo el cráter Jezero, el róver Perseverance de la NASA se topó con algo que no encaja del todo en el paisaje marciano: una roca cuya composición apunta a un origen extraterrestre; desde la perspectiva de Marte, claro.

De acuerdo con la NASA, la piedra, de unos 80 centímetros de ancho, sobresalía entre las rocas planas y fracturadas del entorno por su forma “elevada y esculpida”. El equipo la bautizó Phippsaksla, siguiendo la tradición de honrar lugares reales, en este caso, una zona de Svalbard, en Noruega.

Hierro y níquel: la firma de un meteorito

Perseverance la detectó por primera vez el 2 de septiembre –sol 1612 de la misión– gracias a sus cámaras Mastcam-Z. Luego dirigió hacia ella el instrumento SuperCam, que combina un láser con espectrómetros, y encontró una alta concentración de hierro y níquel.

Esta composición no es habitual en las rocas marcianas, pero sí característica de los meteoritos metálicos, fragmentos de antiguos asteroides cuyos núcleos densos se formaron en los primeros tiempos del sistema solar.

Si finalmente se confirma su origen meteórico, se convertiría en el primero que Perseverance localiza desde que llegó a Marte en febrero de 2021.

El rover Perseverance continúa su misión en Marte, explorando regiones inexploradas y proporcionando datos valiosos que desafían las teorías actuales sobre el planeta. | Foto: Captura de pantalla tomado del portal NASA créditos NASA/JPL-Caltech/MSSS

No es el primer meteorito en Marte

Y no deja de llamar la atención, porque sus predecesores –Curiosity, Opportunity y Spirit– han encontrado varios. Como recuerda la NASA, el meteorito “Lebanon”, descubierto por Curiosity en 2014, tenía un tamaño similar al de Phippsaksla, y “Cacao”, hallado en 2023, también resultó ser una roca metálica particularmente llamativa.

Según reporta Live Science, los científicos esperaban que el cráter Jezero, con una antigüedad similar al Gale y numerosos cráteres de impacto menores, contuviera meteoritos acumulados a lo largo de millones o miles de millones de años. Que Phippsaksla sea el primero en aparecer resuelve, al menos en parte, ese pequeño misterio.

La roca "Phippsaksla" sobresalía entre el paisaje marciano por su forma elevada y esculpida, lo que llamó la atención del róver Perseverance. | Foto: DW

El anuncio, sin embargo, llegó con retraso. Aunque la roca fue analizada en septiembre, la NASA no pudo publicar la noticia hasta el 13 de noviembre, después de que terminara un cierre del Gobierno estadounidense que paralizó la comunicación de varios proyectos científicos.

¿Traer muestras a la Tierra?

Perseverance cuenta con otros instrumentos, como PIXL, capaces de realizar análisis químicos más detallados. Sin embargo, la confirmación definitiva probablemente requerirá traer una muestra a la Tierra.

El róver es el primero con capacidad para recolectar y almacenar núcleos de roca con ese propósito, aunque para ello necesitará que otra nave vaya a buscarlos, y la misión de regreso todavía no está asegurada.

La misión principal: buscar vida en Marte

Con todo, rastrear meteoritos no forma parte de su misión principal. Perseverance está en Jezero para buscar posibles señales de vida pasada, estudiar los sedimentos del antiguo delta y reunir muestras destinadas a futuros laboratorios terrestres.

Aun así, encontrarse con un viajero interplanetario como Phippsaksla añade una pieza inesperada al rompecabezas marciano. Y mientras tanto, sin una fecha de finalización establecida, Perseverance seguirá avanzando por Jezero con la paciencia de un explorador que sabe que la próxima roca intrigante podría aparecer tras la siguiente curva.