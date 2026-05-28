NASA confirma importantes hallazgos del róver Perseverance: Marte guarda secretos de hace 4.000 millones de años

Para el róver Perseverance de la NASA, la vida en Marte ha sido un maratón, no una carrera de velocidad. Durante más de cinco años, este explorador robótico de seis ruedas ha estado recorriendo de manera constante la superficie marciana en busca de indicios de vida antigua, estudiando su geología y clima, y ​​recolectando muestras de rocas para su posible retorno a la Tierra.

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El róver ha recorrido ya 41,99 kilómetros, quedándose a muy poco de la distancia oficial de un maratón, fijada en 42,2 kilómetros; y, según Robert Hogg, gerente de la misión Perseverance, es probable que supere esa distancia en el transcurso del próximo mes.

Este róver —cuyo tamaño es comparable al de un automóvil— aterrizó el 18 de febrero de 2021, con una misión cuya duración se había planificado inicialmente para abarcar un año marciano, lo que equivale a unos 687 días terrestres.

El rover Perseverance continúa su misión en Marte, explorando regiones inexploradas y proporcionando datos valiosos que desafían las teorías actuales sobre el planeta. Foto: Captura de pantalla tomado del portal NASA créditos NASA/JPL-Caltech/MSSS

“El róver sigue gozando de buena salud y le queda al menos una década de vida útil en su fuente de energía. La duración de la misión dependerá de las decisiones que tome la NASA”, declaró Ken Farley, científico adjunto del proyecto Perseverance en Caltech, en unos comentarios facilitados a Reuters por la agencia aeroespacial estadounidense.

El Perseverance, equipado con un conjunto de instrumentos científicos, ha operado dentro y en los alrededores del cráter Jezero, una zona del hemisferio norte marciano que, según se cree, estuvo inundada de agua y albergó una antigua cuenca lacustre. Entre las diversas características relacionadas con el agua que presenta el lugar, destaca un antiguo depósito sedimentario en forma de abanico, formado en el punto donde un río desembocaba en un lago hace más de tres mil millones de años.

Nuevas evidencias muestran que el planeta rojo albergó vida. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Recuerdos de un mundo mejor

Marte, hoy en día frío y desolado, poseyó hace mucho tiempo una atmósfera más densa y un clima más cálido, condiciones que permitieron la presencia de agua líquida en su superficie. Los científicos están ansiosos por determinar si Marte albergó vida en algún momento de su historia. Dado que el agua se considera un ingrediente fundamental para la vida, el cráter Jezero —con su pasado acuático— se convierte en un lugar idóneo para que el róver lleve a cabo sus estudios.

El descubrimiento más importante del Perseverance fue anunciado por la NASA el año pasado: una muestra extraída del interior del cráter, consistente en una roca rojiza formada hace miles de millones de años a partir de sedimentos del fondo del lago, la cual presentaba posibles indicios de vida microbiana antigua.

Los científicos están ansiosos por determinar si Marte albergó vida en algún momento de su historia. Foto: AP

Los investigadores señalaron que los minerales detectados por el róver podrían ser un reflejo de una antigua actividad microbiana, aunque también podrían haberse formado mediante procesos no biológicos.

“Para avanzar en la evaluación de si estos hallazgos constituyen verdaderas pruebas de vida marciana, es necesario realizar análisis en laboratorios terrestres que cuenten con el tipo de instrumentación requerida para llegar a esa determinación”, afirmó Farley. “Perseverance continuará recolectando muestras de rocas con la esperanza de que regresen a la Tierra mediante una futura misión robótica o tripulada”, afirmó Farley.

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También ha reunido pruebas sobre la presencia de moléculas orgánicas en Marte. Entre otros hallazgos, Perseverance documentó que la atmósfera marciana es eléctricamente activa, detectando descargas eléctricas a menudo asociadas con remolinos llamados “diablos de polvo”, y observó una aurora en Marte bajo luz visible por primera vez, con el cielo brillando suavemente en tonos verdes.

Del Curiosity al Perseverance

Actualmente, el róver opera justo fuera del cráter Jezero, examinando rocas muy antiguas que, probablemente, datan de hace más de 4.000 millones de años. Marte, al igual que la Tierra, se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años; por lo tanto, estas rocas corresponderían a una etapa muy temprana de su historia.

El róver Perseverance sigue en Marte. Foto: Getty Images

“Es importante destacar que este periodo de tiempo, así como este entorno superficial, son muy probablemente similares a los que existían en la Tierra cuando se originó la vida. Dado que las rocas de esa era fueron completamente destruidas en la Tierra, Marte ofrece un entorno análogo clave para investigar la química prebiótica y, posiblemente, el origen de la vida”, señaló Farley.

La NASA cuenta con un segundo róver operativo en Marte, el Curiosity, que aterrizó en 2012 en una ubicación conocida como cráter Gale, justo al sur del ecuador marciano. El róver que registró el mayor kilometraje en la superficie marciana fue el Opportunity de la NASA, el cual recorrió 45,16 kilómetros durante una misión que se extendió desde 2004 hasta 2019.

*Con información de DW.