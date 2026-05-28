Calor excesivo en iPhone: dos funciones que podría desactivar para evitar que la batería del celular se dañe antes de tiempo

Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios de teléfonos tiene que ver con el sobrecalentamiento del dispositivo. Esta situación puede ocurrir en cualquier momento y suele estar relacionada con factores como la exposición prolongada al sol, el uso excesivo mientras se está cargando o la ejecución de aplicaciones en segundo plano.

¿Su celular funciona lento? Estos ajustes pueden hacer que recupere velocidad y rendimiento en pocos minutos

Aunque es normal que un móvil aumente ligeramente su temperatura durante el uso, el calor excesivo y constante puede afectar tanto el rendimiento del equipo como la seguridad del usuario.

Cuando el teléfono inteligente alcanza temperaturas elevadas de forma continua, la batería suele ser la primera afectada. El calor acelera su desgaste y hace que pierda capacidad más rápidamente, provocando que el celular se descargue en menos tiempo. Además, una batería sobrecalentada puede presentar hinchazón, una señal de alerta que no debe ignorarse, ya que podría derivar en daños más graves.

Este problema suele presentarse con frecuencia en los iPhone. Sin embargo, existen algunas medidas que ayudan a disminuir el riesgo, especialmente mediante el control de ciertas funciones del dispositivo.

“Los dispositivos iPhone y iPad están diseñados para usarse en lugares donde la temperatura ambiente oscile entre 0 °C y 35 °C. Las condiciones de temperaturas altas o bajas pueden hacer que el dispositivo cambie su comportamiento para regular su temperatura”, explica Apple desde su centro de ayuda.

Las aplicaciones en segundo plano hacen que el procesador trabaje constantemente y aumente la temperatura del dispositivo. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En ese sentido, la compañía recomienda mantener el equipo en ambientes con temperaturas entre -20 °C y 45 °C, evitando dejarlo dentro del carro o directamente bajo el sol, porque el calor extremo puede afectar su funcionamiento.

Apple también señala que, en situaciones normales, el celular puede calentarse mientras se configura, se restauran copias de seguridad, se actualiza el sistema operativo, se carga de forma inalámbrica o se utilizan aplicaciones exigentes, videojuegos, la cámara o servicios de transmisión de video en alta calidad.

Cuando el iPhone se sobrecalienta, algunas funciones pueden reducir temporalmente su actividad para proteger los componentes internos. Entre ellas están las aplicaciones en segundo plano, que, aunque no se estén utilizando de manera directa, continúan funcionando para actualizar información. Esto obliga al procesador a trabajar más y aumenta la temperatura del equipo.

Usar el iPhone mientras carga es una de las principales causas de calentamiento. Foto: Getty Images

Otra función relacionada es “Análisis y Mejoras”, una herramienta que permite a Apple recopilar de forma anónima datos sobre el rendimiento del iPhone y el uso de aplicaciones, con el fin de corregir errores y mejorar iOS. No obstante, esta opción puede desactivarse desde la configuración para reducir el consumo de recursos del dispositivo.

Entre los efectos más comunes del sobrecalentamiento se encuentran la carga más lenta, la disminución automática del brillo de la pantalla, una menor señal celular, la desactivación temporal del flash y un rendimiento más lento en algunas aplicaciones. En casos extremos, el dispositivo puede mostrar una alerta de temperatura e incluso apagar parcialmente la pantalla hasta que logre enfriarse.