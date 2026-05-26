Apple revolucionará el iPhone con iOS 27: esperada función por fin será una realidad

Apple está preparando la próxima versión de su sistema operativo, iOS 27, que llegará con soporte nativo para servicios de transmisión de terceros, como Google Cast, además de un panel de control renovado para los AirPods y mejoras impulsadas por inteligencia artificial para Genmoji y la generación de imágenes.

Apple cambiará Siri en iOS 27: así funcionará su nuevo asistente con inteligencia artificial

Como es habitual, la compañía de Cupertino presentará las novedades de su nueva versión para iPhone durante la conferencia anual para desarrolladores WWDC 2026, programada para el próximo lunes 8 de junio.

De cara a esta presentación, ya comenzaron a conocerse algunos detalles sobre las nuevas funciones que integrará iOS 27. Entre ellas destaca el soporte nativo para servicios de transmisión externos, una medida con la que Apple busca cumplir los requisitos de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea.

Con esta novedad, los usuarios podrán conectar el iPhone a dispositivos compatibles, como televisores o altavoces, mediante plataformas externas como Google Cast, ofreciendo así una alternativa a AirPlay para reproducir contenido de audio y video de forma predeterminada.

La información fue revelada por el periodista y analista de Bloomberg, Mark Gurman, quien citó fuentes cercanas a la compañía. Según dichas fuentes, este cambio forma parte de las adaptaciones que Apple ha realizado para ajustarse a las exigencias regulatorias de la Unión Europea, tal y como ocurrió anteriormente con la apertura a tiendas de aplicaciones de terceros en iOS 17.4.

La WWDC 2026 también servirá para presentar novedades de otros sistemas operativos como watchOS, iPadOS y macOS. Foto: Getty Images

Por otra parte, Gurman aseguró que Apple también trabaja en una renovación del panel de ajustes y control de los AirPods en iOS 27, con el objetivo de facilitar la administración de estos dispositivos y de sus nuevas funciones.

La actualización buscará hacer más intuitiva la configuración de preferencias de audio, destacando las opciones principales y simplificando el acceso a herramientas avanzadas. Esto cobra relevancia especialmente por las capacidades que han incorporado recientemente los AirPods, como el reconocimiento de gestos con la cabeza para aceptar o rechazar llamadas y notificaciones, además de funciones relacionadas con asistencia auditiva.

Estos cambios también llegarían a iPadOS 27 y macOS 27, según el reporte.

En cuanto a las funciones impulsadas por inteligencia artificial, Apple estaría preparando mejoras para Genmoji e Image Playground utilizando modelos desarrollados por la propia compañía, en lugar de recurrir a tecnología de terceros.

Esta función permitirá conectar el iPhone a televisores y altavoces compatibles sin depender únicamente de AirPlay. Foto: Getty Images

Entre las novedades destaca una función de Genmoji capaz de sugerir automáticamente emojis personalizados basados en frases frecuentes o imágenes almacenadas en la biblioteca de fotos del usuario. Asimismo, la aplicación Image Playground recibirá un rediseño y ofrecerá resultados con mayor calidad en la creación y edición de imágenes.

De hecho, Gurman ya había adelantado que Apple trabaja en nuevas herramientas de edición fotográfica basadas en IA, con funciones como “Extender”, “Mejorar” y “Reencuadrar”.

Con todo, se espera que Apple revele oficialmente todas estas novedades, junto con nuevas funciones para el resto de sus sistemas operativos —incluidos iPadOS, watchOS y macOS— durante la WWDC 2026.

*Con información de Europa Press