Modelos climáticos estarían subestimando un fenómeno cuyos efectos “podrían ser incluso más drásticos”

En la actualidad, Alaska pierde aproximadamente 60,000 millones de toneladas de hielo cada año, mientras que, de forma simultánea, el suroeste de los Estados Unidos se enfrenta a sequías e incendios forestales sin precedentes.

Aunque parezcan eventos aislados, una nueva investigación publicada por el Dr. Rei Chemke, científico y profesor del Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra del Instituto Weizmann de Ciencias (Rehovot, Israel), revela que ambos están conectados por un cambio profundo en el océano Pacífico, que está modificando la trayectoria de las tormentas invernales.

El rol de las tormentas como reguladores térmicos

Para comprender la magnitud de este hallazgo, es necesario visualizar las rutas de las tormentas como “cintas transportadoras atmosféricas”. Estos sistemas meteorológicos tienen la función natural de distribuir el calor y la humedad desde las regiones ecuatoriales hacia los polos, ayudando a equilibrar la temperatura global.

Un desplazamiento de las tormentas estaría llevando más calor al Ártico de lo habitual. Foto: Getty Images

Sin embargo, Chemke revela que estas “cintas” están cambiando su ubicación original. Al desplazarse más cerca del Ártico, Alaska recibe un exceso de calor que derrite sus hielos, mientras que el suroeste de los Estados Unidos pierde parte del efecto refrescante que normalmente aportan estas tormentas para mitigar las altas temperaturas y la sequedad.

La evidencia de la presión atmosférica

Uno de los puntos clave del estudio fue determinar si este cambio era parte de los ciclos naturales del planeta o una consecuencia de la actividad humana. Para ello, los científicos utilizaron una métrica basada en la presión a nivel del mar, un dato que mide básicamente el peso del aire en la superficie y que se ha registrado meticulosamente durante décadas.

Este análisis permitió separar las variaciones climáticas ordinarias de una tendencia a largo plazo. La conclusión de los expertos es contundente: este desplazamiento de las tormentas no es una oscilación natural, sino “un resultado claro del cambio climático”.

El peligro de las predicciones inexactas

La mayor preocupación de la comunidad científica radica en que las herramientas de simulación actuales no están reflejando la velocidad real con la que las tormentas invernales del Pacífico Norte se desplazan hacia el Polo Norte.

Esto pondría en duda la capacidad de las proyecciones actuales para anticipar con precisión los impactos futuros. Según los investigadores: “Nuestro análisis revela además que los modelos climáticos subestiman este desplazamiento hacia los polos en las últimas décadas, lo que sugiere que los futuros impactos antropogénicos tanto en el ecosistema del Pacífico Norte como en el oeste de Norteamérica podrían ser mayores que los previstos actualmente”.

El estudio señala que las proyecciones actuales podrían estar subestimando el cambio climático. Foto: Getty Images

El equipo de Chemke advierte que: “El hecho de que los modelos no logren captar el efecto del cambio climático en el reciente desplazamiento hacia el norte de las trayectorias de las tormentas —y sus consecuencias para el oeste de Norteamérica— sugiere que los cambios en esta región podrían ser incluso más drásticos de lo que prevemos actualmente”.