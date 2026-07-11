Las 2 etiquetas que la industria musical lanzó para clasificar canciones con inteligencia artificial

La industria musical anunció un nuevo sistema de etiquetado voluntario para identificar el uso de inteligencia artificial (IA) en la creación de canciones. La iniciativa fue presentada por ocho organizaciones del sector, entre ellas la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA), los Grammy y SAG-AFTRA.
Habrá dos tipos de etiquetas
El sistema contempla dos clasificaciones. La primera será “Generada con IA”, destinada a las obras en las que la inteligencia artificial creó la totalidad o la mayor parte de los elementos creativos, incluyendo canciones hechas completamente con indicaciones de IA o aquellas con voces e instrumentos principales generados por esta tecnología.
La segunda será “Asistida por IA”, para la música creada principalmente por personas, pero que incorpora algunos elementos generados con inteligencia artificial. En estos casos, las voces principales y los instrumentos primarios deberán ser interpretados por humanos.
Buscan ofrecer mayor transparencia
Los impulsores de la iniciativa aseguran que el objetivo es que los oyentes conozcan cómo fue creada la música que escuchan.
En un comunicado conjunto, los directores ejecutivos de IFPI y RIAA señalaron: “Los fans quieren saber si se ha utilizado IA generativa y de qué manera”. Además, agregaron que “estas etiquetas ofrecerán un enfoque de transparencia inmediatamente comprensible y fácilmente escalable”.
El sistema fue diseñado para una adopción global y podría implementarse en servicios de streaming.
Las plataformas analizan la propuesta
Empresas como Deezer y Spotify ya cuentan con herramientas para detectar o verificar contenido relacionado con inteligencia artificial. Mientras tanto, la Asociación de Medios Digitales (DIMA), que representa a plataformas como Apple Music, Amazon Music y Spotify, aseguró que sigue de cerca el anuncio.
Su director ejecutivo, Graham Davies, afirmó que la organización espera contar con metadatos más precisos para “reforzar” la capacidad de ofrecer a los usuarios “la transparencia que merecen”. Además, recordó que DIMA ha promovido desde hace tiempo que la música distribuida en plataformas incluya información clara y oportuna sobre su origen.
*Con información de AFP.