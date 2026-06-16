La IA estaría por hacer una “revolución industrial”: CEO de Nvidia presenta las “fábricas de IA”

La inteligencia artificial ya transformó el desarrollo tecnológico y el mercado de los semiconductores. Ahora, según la visión de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, esta tecnología podría convertirse en el motor de una nueva revolución industrial capaz de impulsar la manufactura, generar empleos y redefinir la economía global.

Amazon acelera en la carrera por la IA con un chip diseñado para competir con Nvidia

La compañía, reconocida por fabricar los chips que impulsaron el auge de la inteligencia artificial, presentó una importante actualización de su infraestructura tecnológica como parte de una alianza de 2.000 millones de dólares con Coherent, propietaria de una planta ubicada en Sherman, Texas, a una hora al norte de Dallas.

Las “fábricas de IA”, la apuesta de Nvidia

El anuncio contempla la producción de materiales avanzados para un sistema láser encargado de transmitir datos entre chips. Esta tecnología permitirá que múltiples procesadores funcionen como un único sistema de gran escala, incrementando la velocidad, la potencia y la eficiencia de los centros de inteligencia artificial.

“Las fábricas con inteligencia artificial son la infraestructura de la nueva revolución industrial”, afirmó Huang en un comunicado.

Huang afirma que las “fábricas de IA” impulsarán una nueva revolución industrial. Foto: Getty Images

La expansión forma parte de la estrategia de Nvidia para evolucionar más allá de la fabricación de chips y consolidarse como una empresa capaz de desarrollar sistemas completos de IA. La compañía, que alcanzó una valoración cercana a los 5 billones de dólares, considera que estas infraestructuras serán fundamentales para el crecimiento de la próxima generación de modelos de inteligencia artificial.

El proyecto también representa una prueba para una de las principales tesis defendidas por Huang: que la IA puede convertirse en una fuente de empleo y crecimiento económico, en lugar de limitarse a reemplazar tareas realizadas por trabajadores humanos.

Una fábrica que promete empleo y mayor eficiencia

La planta de Coherent en Sherman cuenta con apoyo de diferentes administraciones estadounidenses. La construcción recibió 33 millones de dólares provenientes de la Ley CHIPS y de Ciencia durante el gobierno de Joe Biden, mientras que la administración Trump añadió una subvención de 17 millones de dólares para fortalecer la producción nacional de componentes estratégicos para la IA.

“La razón por la que se amplió el premio, y lo anunciamos hoy, es porque seguimos aumentando nuestra capacidad”, declaró Jim Anderson, director ejecutivo de Coherent, en una entrevista. “Vimos la oportunidad, con la enorme demanda de IA, de aumentar la capacidad incluso más de lo que habíamos planeado inicialmente”.

Coherent amplía su capacidad ante la creciente demanda de inteligencia artificial. Foto: iStock

Según las estimaciones de la empresa, la ampliación generará cerca de 1.000 empleos, incluidos unos 550 puestos especializados en ingeniería, fabricación avanzada y áreas técnicas. Además, la superficie de la planta se duplicará y su capacidad de producción se multiplicará por cuatro.

La expansión permitirá aumentar la fabricación de fosfuro de indio, un material utilizado para crear láseres de alta intensidad que transmiten información entre los chips de Nvidia mediante impulsos de luz. Gracias a esta tecnología, los procesadores podrán compartir datos de forma más eficiente y operar como un único sistema dentro de las denominadas “fábricas de IA”.

De acuerdo con las compañías involucradas, esta innovación podría reducir el consumo energético hasta en un 50%, además de acelerar los cálculos y disminuir significativamente los costos operativos. La reducción del costo de los llamados “tokens”, unidad utilizada para medir el uso de la inteligencia artificial, facilitaría la expansión de estas herramientas y ampliaría sus aplicaciones en distintos sectores de la economía.

*Con información de AP.