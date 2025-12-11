Revista ‘Time’ nombró a las personas del año que cambiaron para siempre la historia de la humanidad: “Arquitectos de la IA”

La revista Time anunció este jueves, 11 de diciembre, que su personalidad del año son los “arquitectos de la inteligencia artificial (IA)”, una categoría colectiva que reconoce a quienes han liderado el desarrollo de esta tecnología y según la publicación, están transformando la humanidad.

Entre los nombres destacados figuran Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI y Elon Musk de xAI, tres figuras consideradas clave en la nueva revolución tecnológica.

Time señaló que estos innovadores han “tomado las riendas de la historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida”.

La revista agregó: “Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares”.

Una portada que rinde homenaje a un ícono de 1932

Una de las dos portadas de esta edición es un homenaje a la famosa fotografía de 1932 en la que un grupo de obreros descansa sobre una viga suspendida en Nueva York.

Esta vez, la imagen es reinterpretada con los principales rostros del ecosistema de la IA. En la ilustración aparecen Mark Zuckerberg, CEO de Meta; Lisa Su de AMD; Elon Musk; Jensen Huang; Sam Altman; Demis Hassabis de Google DeepMind; Dario Amodei de Anthropic y Fei-Fei Li, referente mundial y considerada la “madrina” de la IA.

La revista reunió en una viga suspendida a figuras como Zuckerberg, Altman, Huang y Fei-Fei Li para simbolizar la nueva era tecnológica. | Foto: AFP

La revista también destaca el papel de modelos como ChatGPT y Claude, así como la influencia de inversionistas como Masayoshi Son, CEO de SoftBank, que ha destinado miles de millones de dólares a potenciar esta tecnología.

La distinción, entregada desde 1927, ha recaído en figuras tan diversas como Adolf Hitler en 1938 o Taylor Swift en 2023. El año pasado, el título fue otorgado al entonces presidente electo Donald Trump.

Un año decisivo para la expansión y controversias de la IA

Según Time, 2025 marcó el punto en el que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable. La adopción de ChatGPT se duplicó, alcanzando al 10 % de la población mundial.

“Esta es la tecnología más impactante de nuestra época”, afirmó Jensen Huang a la revista, y pronosticó que la IA podría impulsar el crecimiento de la economía global de 100 billones de dólares a 500 billones de dólares.

La publicación destacó que el uso de ChatGPT se duplicó hasta llegar al 10% de la población mundial. | Foto: AFP

El surgimiento acelerado de estos sistemas también ha provocado controversias. Varias denuncias legales se presentaron este año alegando que chatbots contribuyeron a suicidios y crisis de salud mental. Uno de los casos más mencionados es el de Adam Raine, un adolescente estadounidense de 16 años cuyos padres demandaron a OpenAI al asegurar que ChatGPT le proporcionó métodos para suicidarse.

La publicación también hace referencia a la pérdida de empleos por automatización y al reemplazo de mano humana por máquinas.

A pesar de su enfoque centrado en la IA, Time decidió elaborar sus portadas sin recurrir a herramientas generadas por algoritmos y optó por artistas humanos.

Para Thomas Hudson, analista de Forrester, la decisión de elegir a los titanes tecnológicos como personalidad del año es acertada: “La IA ha sido el centro de gravedad de 2025 para la economía y la fuente de interminables debates sobre cómo moldeará el futuro de nuestras sociedades”, dijo en un comunicado.