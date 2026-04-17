Le caen a Petro por presumir que la revista ‘Time’ lo incluyó en la lista de dirigentes influyentes, pero no fue nominado

Un traspié sufrió el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X, tras una publicación que desató una ola de críticas.

Gustavo Petro defendió a uno de sus exministros tras salir de la cárcel: aguda crítica en X molestó al presidente

El jefe de Estado, desde Barcelona (España), donde adelanta una agenda de trabajo, escribió un mensaje en el que aseguró haber sido incluido por la revista Time en la lista de los 100 dirigentes influyentes. Sin embargo, no fue nominado.

“Así no le guste a la derecha tribal colombiana, que nunca tuvo un dirigente universal, agradezco que la revista Time me nomine como uno de los 100 dirigentes más influyentes del mundo”.

Y, a raíz de ese mensaje de Gustavo Petro, se generó una ola de reacciones desde distintos sectores políticos. Fue el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

“Debería @petrogustavo pagarle a algún asesor para que no haga el ridículo universal. Usted no está entre los 100 más influyentes de la revista Time. En la lista que seguirá es en la Lista Clinton”, expresó la congresista.

A su turno, el representante a la Cámara electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó a Gustavo Petro.

“Acabo de revisar el listado de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time, y es falso que Petro haya entrado en esa lista; no aparece. Petro está en la lista Clinton, no en la de Time”, afirmó.

También se pronunció el senador Jota Pe: “Qué oso, Petro. Borre ese trino y deje de dar vergüenza. El Espectador aclara que usted no hace parte de la lista de los 100 líderes más influyentes del mundo. Usted aparece en la Lista Clinton”.

Varios mensajes coincidieron en recordarle al presidente de la República, Gustavo Petro, que su nombre fue incluido en la Lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la administración de su homólogo Donald Trump.

Esta inclusión también se extendió a la primera dama Verónica Alcocer, a uno de sus hijos, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.