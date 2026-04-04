Gustavo Petro arremete contra la lista Clinton y asegura que “solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas”

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter en contra la lista Ofac, también conocida como la lista Clinton, en la cual fue incluido en octubre de 2024 junto con su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Gustavo Petro anunció acciones legales tras ser incluido en la lista Clinton: “Toda una paradoja”

Esta medida es interpuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra listas de personas, entidades, organizaciones y países designados por estar vinculados al narcotráfico, el terrorismo, la proliferación de armas o actividades ilícitas.

La inclusión del mandatario ha generado toda una polémica en el país y ha llevado a múltiples reacciones del propio Petro desde que su nombre apareció en este listado, al que ha calificado en reiteradas ocasiones como una paradoja en medio de su gobierno.

Precisamente, este sábado, 4 de abril, volvió a referirse sobre el tema a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde reiteró que la denominada lista Clinton “ya no es un arma contra el narcotráfico”.

Petro señaló que hoy “el narcotráfico se burla de ella”, haciendo referencia a lo que él ha llamado la junta del narcotráfico, señalando en su mensaje que “se hospedan en Dubái, allí compran residencia por unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo”.

“La Ofac solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político. Sin diferenciación política en la humanidad, la humanidad perece”, escribió el presidente, en respuesta a un mensaje donde se refieren a una presunta amenaza de Donald Trump contra Brasil.

“La extrema derecha no entiende que la base diversa de la humanidad es su riqueza y que no debe eliminarse, porque entonces no hay humanidad. Por ello tan necesaria una gobernanza global democrática”, señaló el mandatario, quien le dio un giro a su mensaje a las guerras en el mundo.

Gustavo Petro cuestionó que aún su nombre esté en la lista Clinton: “Me acusan de ser aliado de los narcos”

Frente a este tema volvió a referirse al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha tenido grandes diferencias por las decisiones que ha tomado referente a la guerra en diferentes partes del mundo.

“Ninguna guerra es buena y toda la humanidad pierde en ellas. Por eso le pedí al presidente de los EE. UU., Donald Trump, pararlas de inmediato, pero su círculo quiere es sangre y lo hacen equivocar a cada rato”, manifestó.

Insistió en que esas equivocaciones se miden en “heridas irreversibles en la humanidad que solo revertirán en el mismo pueblo estadounidense diverso y profundo”, e insinuó en que estas guerras son por los hidrocarburos.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Presidencia/AP

“Soy neutral en las guerras por los hidrocarburos, no valen la pena esas guerras donde matan en masa a la humanidad y me opuse al sanguinario y genocida Netanyahu que debe salir de inmediato para ser juzgado por su crimen contra la humanidad en Gaza y ahora en Irán”, escribió.

Reiteró que el presidente de Estados Unidos vive engañado: “Yo sé que engañan al presidente Donald Trump, usando sus propios prejuicios, y es hora que se sacuda para bien de la humanidad”.

Gustavo Petro y la Lista Clinton: lo que le respondió la Presidencia a SEMANA

En su mensaje también se refirió al asesinado del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asegurando que su magnicidio “no se investiga a fondo”.

“Me acusaron del asesinato de un senador de derechas y resultó que su crimen, que no se investiga a fondo, sale es del cartel del valle de Tenza, dueño de las esmeraldas y de la mayor parte de la cocaína que se exporta de Colombia, Ecuador y Venezuela”, escribió.

Y agregó: “El Cartel del Valle de Tenza es el mismo cartel de Bogotá que mata con francotiradores profesionales entrenados en la escuela de las américas y exmilitares a sueldo”.