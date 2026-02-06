Gustavo Petro y la Lista Clinton: lo que le respondió la Presidencia a SEMANA

Aunque el presidente Gustavo Petro ha manifestado públicamente que ha vivido inconvenientes tras su inclusión en la Lista Clinton, otra es la versión que se tiene en la Casa de Nariño.

En respuesta a un derecho de petición radicado por SEMANA, el Departamento Administrativo de la Presidencia indicó que no hay rastro de afectaciones en las funciones del jefe de Estado, contrario al argumento que motivó la firma de un millonario contrato para su defensa jurídica en Estados Unidos.

“No se cuenta con información respecto a afectaciones de las actividades oficiales realizadas por el señor presidente en sus deberes de jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa”, se afirmó a esta revista. Sobre la primera dama, Verónica Alcocer, se respondió lo mismo en el derecho de petición.