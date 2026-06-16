No solo Haaland, Lamine Yamal distinguió a James Rodríguez; esto soltó en el Mundial 2026

James Rodríguez está próximo a jugar su tercer mundial en Norteamérica. En Brasil 2014 debutó, en 2018 sufrió por una lesión que le impidió destacarse y, ahora, en 2026, añora poder brillar para tener una despedida a la altura de su carrera deportiva.

Muchos criticos del 10 han querido restar mérito a su trayectoria, pero se chocan con menciones como la que hizo recientemente la joya de España, Lamine Yamal. Sí, el joven maravilla de los ibéricos mencionó al cucuteño como uno de sus recuerdos mundialistas más presentes.

Brazil 2014 had it all ✨



Just ask Lamine Yamal for his first #FIFAWorldCup memory. pic.twitter.com/o1iEnrRvrD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2026

En una entrevista con los medios oficiales de Fifa, al del Barcelona le fue consultado por el primer mundial que recuerda. Este citó: “El primer momento que recuerdo es el Mundial 2014... muchos momentos”.

De los primeros hechos que pasan por su memoría, sacó a relucir que “el golazo de James” fue algo que perduró en su mente.

Gol de James Rodríguez a Uruguay en Brasil 2014 quedó en la historia de los mundiales. Foto: Getty Images

También referenció otros hechos, así como la edad que tenía cuando los vivió: “Cuando se lesionó Neymar, cuando Alemania gana a Brasil, cuando Gotze marca el gol... recuerdo que estaba cenando con mi madre, tenía 7 años”.

Para Yamal que ahora busca ser él el protagonista como alguna vez lo fue James, dijo por qué era tan especial: “Me acuerdo de todo ese Mundial porqué fue el primero que viví”.

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Lo que dan cuenta esas declaraciones de una de las estrellas actuales del fútbol mundial, es que James Rodríguez no pasó desapercibido en dichas citas en las que estuvo. Menos en dicha Copa del Mundo donde comandó a Colombia hasta los cuartos de final, que ha sido la mejor participación de la nación en la historia.

James, en la memoria de Haaland

Erling Haaland es hoy día uno de los delanteros más importantes del mundo entero. Junto a Harry Kane, son conocidos por su olfato para el gol y capacidad de marcar en clubes como Manchester City o Bayern Múnich.

Hoy día, el noruego está concentrado con su seleccionado en busca de hacer el mejor papel posible en el Mundial 2026, donde debuta este mismo martes.

Erling Haaland y James Rodríguez, figuras de Noruega y Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

En la antesala de dicho primer partido tan especial para el atacante charló con ESPN. Allí señaló que hace doce años lo marcó la actuación del capitán colombiano durante la cita que se jugó en Brasil.

“Recuerdo en 2014 cuando James fue increíble…”, señaló, causando sorpresa.

Para esta edición, sabiendo que cuenta con un equipo capacitado para dar la pelea, se auguró: “Tienes esos recuerdos de mundial. Ojalá podamos ser parte de esos momentos increíbles”.

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Llama de manera poderosa la atención cómo James marcó a los que en ese momento eran unos niños, para que hoy día lo referencien y quieran emular la historia que ya escribió Rodríguez Rubio con Colombia.

El último baile del 10

A sus 34 años, James tendrá su última chance de hacer historia con Colombia en un torneo de máxima importancia. La final de Copa América de 2024 donde fue subcampeón le dejó una ‘espina clavada’ por haber estado tan cerca de la consagración.

Ahora en el mundial, la idea es buscar la conquista de un título que sería histórico. El camino no será sencillo, pero la ilusión es total.