En un diálogo con el periodista Julio Sánchez Cristo, el presidente Gustavo Petro dio detalles de lo que fue su reunión con el presidente Donald Trump. “Encontré un gobierno que se reúne en su máximo nivel. Cambió los comensales de la reunión; me sirvieron un rico tinto colombiano. Estaban las diferentes percepciones dentro de un gobierno. La reunión se da entre gobierno y gobierno, no entre facción y la otra”, aseguró.

En su entrevista en Caracol-la W, Petro contestó sobre los temas que más expectativa han generado. Por ejemplo, respondió si en la cita hablaron de la lista Clinton. “Ni un segundo”, aseguró.

Sobre ese tema dijo, sin embargo, que sí había intercambiado un mensaje que podría tener significado. Trump le dijo “no me gustan las sanciones”, a lo que Petro le respondió: “A mí tampoco”.

El primer mandatario narró cómo vivió la cita: “No conocía la Casa Blanca; ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador; lo es, cambió el túnel del tiempo. Me gustó mucho”.

Cuando Julio Sánchez Cristo le preguntó cuando le pregunten cómo le pareció Donald Trump que va a contestar, el presidente dijo: “La verdad es que me gustan los gringos francos. Somos diferentes por mucho pero la franqueza está primero. le dije si hemos bailado con Los Beatles, con John Lennon en Nueva York, por qué no podemos bailar juntos. Hay un puente común entre latinoamerica y los Estados Unidos de norteamerica. Ese puente se llama Libertad...Si mantenemos ese puente no habrá bombas ni misiles”

