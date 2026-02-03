Nación

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

En la grabación, Pipe Tuluá señala que tiene pruebas y que serán entregadas a la justicia de Estados Unidos.

César Jiménez Flechas

3 de febrero de 2026, 8:06 p. m.
Vicky Dávila, alias Pipe Tuluá, Juan Fernando Petro y Gustavo Petro.
Vicky Dávila, alias Pipe Tuluá, Juan Fernando Petro y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La precandidata presidencial Vicky Dávila reveló este martes un explosivo audio del recién extraditado Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda La Inmaculada, que probaría el llamado Pacto de La Picota.

En la grabación, Pipe Tuluá aseguró “comprar” a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, con dinero que enviaron para la campaña del entonces candidato presidencial.

YouTube video mKSoF9uA8cw thumbnail

En referencia a Gustavo Petro, el extraditado aseguró, minutos antes de ser enviado a Estados Unidos: “Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”.

