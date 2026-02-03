Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

La precandidata presidencial Vicky Dávila reveló este martes un explosivo audio del recién extraditado Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda La Inmaculada, que probaría el llamado Pacto de La Picota.

En la grabación, Pipe Tuluá aseguró “comprar” a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, con dinero que enviaron para la campaña del entonces candidato presidencial.

En referencia a Gustavo Petro, el extraditado aseguró, minutos antes de ser enviado a Estados Unidos: “Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”.

El señalado cabecilla de La Inmaculada fue extraditado este martes, justo el mismo día de la reunión entre los presidentes Petro y Trump.

El audio de Pipe Tuluá sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió, y que las visitas a las cárceles en medio de la campaña presidencial iban más allá de las intenciones de la paz total. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022.

En la grabación, Pipe Tuluá dijo que tiene las pruebas para demostrar que efectivamente le entregaron “mucho dinero” a Juan Fernando Petro para la campaña de su hermano, el presidente Gustavo Petro, además de aportes en efectivo para otras entidades como la Dian.

Alias Pipe Tuluá advierte que las pruebas las entregará a los Estados Unidos. Foto: Foto Presidencia y foto suministrada a SEMANA API

“Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, sino para otras cosas de la Dian”, sostuvo Pipe Tuluá en el audio que divulgó Vicky Dávila.

El extraditado señaló, igualmente, que dichas evidencias serán entregadas a la justicia de Estados Unidos. “Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos para que vean que eso sí es prueba, que lo que me arman a mí relacionado con narcotráfico es falso y eso lo voy a demostrar”, advirtió el extraditado cabecilla.

Pipe Tuluá advierte que lo señalaron de estar comprando funcionarios y eso lo escuchó luego de que el mismo presidente Gustavo Petro le ordenó al entonces ministro de Justicia, Andrés Idárraga, extraditarlo a la menor brevedad, tras resolver el recurso de reposición y justo en el día del encuentro presidencial.

“El señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me han extraditado a mí, que según él yo estoy comprando funcionarios públicos, lo cual es totalmente falso…”, afirmó Andrés Felipe Marín.

Alias Pipe Tuluá además compartió otro audio dirigido a quienes llamó sus “guerreros”, integrantes de la organización criminal para evitar represalias por su extradición. Dijo que es necesario evitar enfrentamientos y respetar al “pueblo”.