“Claudia ‘camaleona’ López terminó con Cepeda. Tanto show para hacer lo que se sabía”: Vicky Dávila

En medio de la ola de reacciones que desató una reciente publicación que hizo el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial, el cual fue dirigido al “centro” político del país, se conoció una respuesta que a su vez desató críticas.

Iván Cepeda manda contundente mensaje al centro político para que voten por él en segunda vuelta: “Comprendo las críticas”

Se trata de la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial quien afirmó sobre el mensaje de Cepeda: “Iván valoro este mensaje y que se haya desmontado la iniciativa del comité promotor de la Constituyente. Esta semana me ha dejado claro que se mantendrá una disonancia ruidosa e inevitable entre tus posturas y las del Presidente. Él piensa en su futuro como expresidente. Tú debes asumir el liderazgo propio de tu campaña y del futuro del país. Sería útil que nos contaras públicamente cuáles errores y cómo propones corregirlos y cuáles aciertos propones profundizar mediante el Acuerdo Nacional que has propuesto”.

Sablazo que recibió López por parte de la excandidata presidencial Vicky Dávila: “Como lo dije, Claudia “Camaleona” López terminó con Cepeda. Tanto show para hacer lo que se sabía. Es una politiquera profesional, lo único que pareciera estar haciendo, es “negociando””.

Sobre el mensaje del Cepeda, el candidato presidencial publicó en su cuenta personal de X: “MI MENSAJE AL CENTRO POLÍTICO . Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco. Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años”.

“Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien. Mi disposición al diálogo no es formal. Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y nación”, subrayó Iván Cepeda.

Pero ese mensaje de Cepeda también tuvo otro tipo de interacciones por parte de varios sectores políticos del país, así lo hizo el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero: “Mientras tanto Petro anda gritando “Heil Hitler” a sus opositores políticos…Su falsa moderación y su supuesta autocrítica no se la cree fuera del círculo de sus fanáticos”.