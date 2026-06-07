Disidencias de las Farc amplían cese al fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial: “Ordena a todas sus unidades”

En medio de la agitada época electoral por la que está atravesando el país, en la que los ciudadanos volverán a ser convocados a las urnas para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, se reveló una decisión que adoptaron las denominadas disidencias de las Farc.

Se conocieron detalles de un documento por parte de esa organización terrorista, en el cual anuncia una ampliación del cese al fuego unilateral que aplicará a partir del 10 de junio y el cual finalizará el 23 de junio.

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“Saludamos nuevamente al pueblo colombiano y a los pueblos del mundo que construyen día a día poder popular, sostienen la conciencia social y las fuerzas transformadoras ante las agresiones del imperialismo y sus gobiernos serviles, y también a los pueblos que sabiamente han logrado ser gobierno y conducir sus propias naciones de manera soberana”, detalla el texto.

Además, indica: “Después de escuchar a muchos líderes, comunidades, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sobre los resultados positivos en estos 17 días de cese al fuego unilateral y reconocer que, a pesar de los intentos de saboteo, avance sobre nuestras unidades, bombardeos, acciones ofensivas desde las fuerzas militares y el favorecimiento militar a actores armados que están en confrontación con las Farc-EP, hemos sabido sostener la palabra y que esto indiscutiblemente generó un ambiente favorable para la jornada electoral del pasado 31 de mayo en el territorio nacional”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, el Secretariado del Estado Mayor Central ordena a todas sus unidades: Frentes, Columnas y Compañías en todo el territorio nacional, la ampliación de la suspensión de acciones y operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública desde el día 10 de junio a las 00:00 horas hasta el 23 de junio a las 00:00 horas. Seguiremos reservándonos el derecho a la legítima defensa ante los ataques de la fuerza pública colombiana o estadounidense y otros grupos armados”, recalcaron las denominadas disidencias de las Farc.

Comunicado disidencias de las Farc. Foto: Comunicado disidencias de las Farc.

Y concluye el documento: “Convocamos a las comunidades, a las organizaciones sociales a que rodeen esta decisión, y estén atentos a que no se repitan hechos lamentables de la fuerza pública, como los bombardeos sobre poblaciones civiles ocurridos recientemente, en el Cauca, Guaviare y Amazonas, o las acciones coordinadas entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares”.

“Esperamos nuevamente que esta decisión genere condiciones favorables y de tranquilidad a las comunidades, para que asistan de manera masiva a las urnas a definir el rumbo de la nación”, puntualizan las disidencias de las Farc.

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Para la primera vuelta presidencial, la guerrilla del ELN también había anunciado un cese al fuego unilateral: “El Ejército de Liberación Nacional comunica al pueblo colombiano su respeto al libre derecho a voto y no interferencia en el actual proceso electoral, y para tal fin realizará un cese al fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo. Ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos”, dijo ese grupo subversivo en su momento.