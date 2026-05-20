ELN anuncia cese al fuego unilateral por elecciones presidenciales

El ELN anunció un cese al fuego unilateral por las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 31 de mayo. Esa guerrilla confirmó esa decisión en un comunicado.

“El Ejército de Liberación Nacional comunica al pueblo colombiano su respeto al libre derecho a voto y no interferencia en el actual proceso electoral, y para tal fin realizará un cese al fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo. Ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos”, expresó esa guerrilla.

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El cese al fuego iniciará a las 0 horas del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 0 horas del martes 2 de junio. La medida estará vigente mientras los ciudadanos van a las urnas y durante el lapso que debería confirmarse el preconteo de los votos.

Ese grupo ilegal informa sobre esa medida en un contexto en el que la seguridad es uno de los puntos que más preocupa a los colombianos que acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Petro o los nombres de quienes pasarán a segunda vuelta.

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En ese mismo comunicado, la guerrilla habló del operativo que realizaron las Fuerzas Militares contra las zonas en las que tienen influencia en la región del Catatumbo, asegurando que sus integrantes no se vieron afectados.

“Aclaramos a la opinión nacional e internacional que en los bombarderos realizados por las Fuerzas Militares orientados por Gustavo Petro contra el ELN la noche del 9 de mayo, en el área del municipio de Tibú, Norte de Santander, cayeron en el vacío y, por tanto, no tuvimos ni muertos ni heridos que lamentar”, detallaron en la misiva.

Los candidatos presidenciales han denunciado presuntas intimidaciones perpetuadas por parte de grupos al margen de la ley en el marco de la contienda electoral.