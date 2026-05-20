El candidato presidencial general (r) Gustavo Matamoros respondió a la denuncia revelada por SEMANA sobre las quejas relacionadas con la financiación de su campaña que llegaron al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El equipo afirmó que la motivación de Matamorros al aspirar a la Casa de Nariño ha sido alzar la voz en defensa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y promover la garantía de derechos para la Fuerza Pública.

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“En desarrollo de ese propósito, la campaña ha actuado con absoluto rigor, transparencia y responsabilidad en el manejo de sus recursos, procurando que toda fuente de financiación sea legítima, verificable y debidamente reportada en los tiempos y formas previstos por la normativa aplicable”, se detalla en el comunicado.

Contra Matamorros se radicaron una denuncia administrativa electoral y la solicitud de verificación preliminar sobre financiación, estructura contractual y manejo administrativo de campaña presidencial.

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En el proceso se advirtió sobre el cambio en la gerencia de su campaña, rol que primero estuvo ocupado por Óscar Alonso Vélez Rojas y al que luego llegó el hijo del candidato, Gustavo Matamoros Galvis. Además, se le señala de tercerizar los roles de su equipo a través de una empresa a la que él está vinculado.

Ante esas denuncias, la campaña sostuvo que “desde la inscripción formal de la candidatura, realizada el 13 de marzo de 2026, no ha incumplido, desconocido ni defraudado contrato alguno suscrito en el marco de la campaña presidencial”.

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En los documentos radicados contra el candidato se advierte sobre una posible separación irregular de la administración de recursos y la contratación de servicios de ese proyecto político, dejando vacíos en la trazabilidad de los contratos y las finanzas que deben reportarse al CNE a través de la plataforma Cuentas Claras.

“En días recientes se han conocido reclamaciones de personas que manifiestan haber prestado servicios asociados a actividades políticas o logísticas. Sin embargo, según la información difundida públicamente, dichas relaciones contractuales habrían culminado el 28 de febrero de 2026, es decir, con anterioridad a la inscripción formal de la candidatura”, respondió la campaña.

El equipo de Matamoros afirmó estar haciendo verificaciones internas sobre los compromisos que suscribió y dijo que las obligaciones que no hayan asumido de manera formal quedarían en responsabilidad de terceros.