“Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”: Gustavo Petro habla sobre la candidatura de Iván Cepeda

Gustavo Petro tuvo una extensa conversación con Julio Sánchez Cristo. En esta, hizo una reflexión sobre la carrera electoral que se vive para reemplazarlo. “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir. No es que me asuste el tema, pero soy objetivo. Una cosa es cómo tratamos a la oposición, otra es cómo esa oposición, siendo gobierno, nos trató a nosotros”, dijo.

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El presidente ha sido reiterativo con sus acusaciones de fraude y el manto de duda que le ha puesto al sistema electoral. Y en esta conversación habló de lo que ha vivido. “Yo mismo hice una campaña presidencial en 2018, casi me matan en Cúcuta. Hubo mucho escándalo y competí con Duque. Las elecciones se realizaron y yo mismo dije, no con mucha certeza, que Duque ganó. Dudas siempre habrá, pero Duque ganó”, manifestó.

“¿Cómo se evita un fraude en Colombia? Con millones de personas cuidando los votos”, dijo Petro. Foto: Presidencia.

Pero abrió dudas sobre lo que viene: “Un fraude es un fraude y en Colombia ha existido”.

“El software que se usó en el fraude de 2014 contra el Partido Mira es el mismo que se usa hoy (…). La Registraduría ni sus empleados saben del software; quien lo tiene es una empresa llamada Tomas Greg & Sons”, agregó.

“¿Cómo se evita un fraude en Colombia? Con millones de personas cuidando los votos”, agregó en su entrevista con Caracol.

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En la entrevista también le preguntaron sobre el papel que tendrá como expresidente. Petro, que ha dicho en varias manifestaciones que estará encargado de convocar a la constituyente y que lo verán en las “plazas y en los parques”, respondió sobre el rol de los exmandatarios: “El país va variando en sus proyectos políticos, esos proyectos no son de una persona, se suceden. Es la población la que decide mantenerlos o pasarlos”, expresó.

Los casos polémicos

El presidente también habló de temas polémicos. Por ejemplo, defendió a Juliana Guerrero. “La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudio en esa universidad y no es funcionaria pública”, dijo.

Juliana Guerrero Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Como se sabe, a Guerrero se le ha señalado de haber obtenido títulos falsos en la Fundación San José. El presidente aseguró que ella “puede salir o no, eso es lo de menos, pero no pueden decir que fue viceministra porque no tenía 25 años (…). Aquí teníamos una persona que sí creí que podría ser un dirigente juvenil y la prensa decidió que no”.

El primer mandatario también se refirió a Carlos Ramón González: “El señor debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia”. Cuando los periodistas le preguntaron por el funcionario de la Cancillería que le ayudó a instalarse fuera del país y que fue reubicado en Guyana, el primer mandatario respondió: “Nosotros lo echamos. Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”.