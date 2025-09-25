Suscribirse

Caso Juliana Guerrero: ¿cuánto vale un semestre de contaduría en la Fundación San José, donde supuestamente estudió?

La funcionaria del Gobierno ha estado en el ojo del huracán por cuenta de las irregularidades en sus estudios.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 5:27 p. m.
Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero.
Este es el costo de la carrera de Contaduría en la Fundación Universitaria San José, donde supuestamente estudió Juliana Guerrero. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

En las últimas semanas, el Gobierno Nacional ha tenido que apagar un nuevo incendio por cuenta de una de sus funcionarias, muy cercanas al presidente Gustavo Petro. Se trata de Juliana Guerrero, quien con tan solo 23 años logró ser una de las mujeres con mayor influencia allí.

Contexto: Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

La polémica alrededor de Guerrero inició luego de que esta utilizara los aviones de la Policía para realizar distintos viajes acompañada de familiares sin razón de peso aparente. Tanto así que solo uno de los trayectos costó cerca de 120 millones de pesos.

Juliana Guerrero y Fundación San José.
Son varias las anomalías en los estudios adelantados por la funcionaria en la institución. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

La polémica se avivó luego de que la mujer fuera postulada como viceministra de la Juventud, con una primera hoja de vida con estudios apenas técnicos, inferiores a los requisitos del cargo. Luego de ello, su hoja de vida fue actualizada con un supuesto grado en contaduría de la Fundación Universitaria San José, algo que despertó sospechas.

Tras la validación de las denuncias, la congresista Jennifer Pedraza constató que la universidad otorgó el supuesto título de manera irregular, asegurando que Guerrero no habría presentado el examen de Estado obligatorio para otorgar el grado. En las últimas horas, la institución decidió anular el título.

Juliana Guerrero será la jefe de despacho de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior.
Juliana Guerrero trabajaba con Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. | Foto: Suministrada

Una de las dudas más recurrentes por estos días respecta a cuál es el valor del semestre. De acuerdo con la resolución institucional de derechos pecuniarios de la institución para el año 2025, el valor de semestre para sus carreras es de $4.142.567. Si se compara con otras universidades, el valor es considerablemente económico.

Contexto: Directivas de la Fundación San José denunciaron a su exsecretario general por el título a Juliana Guerrero

La carrera cuenta con una duración de 9 semestres, de acuerdo con el portal web, por lo que el valor aproximado, sin considerar aumentos anuales, sería de unos $37.283.103.

Estudio digital
Este fue el valor de la carrera que supuestamente cursó. | Foto: Adobe Stock

Adicionalmente, el crédito académico por estudiante es de unos $262.683. Adicionalmente, el formulario de inscripción a la carrera tiene un valor para este año de $123.896.

