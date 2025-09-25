En las últimas semanas, el Gobierno Nacional ha tenido que apagar un nuevo incendio por cuenta de una de sus funcionarias, muy cercanas al presidente Gustavo Petro. Se trata de Juliana Guerrero, quien con tan solo 23 años logró ser una de las mujeres con mayor influencia allí.

La polémica alrededor de Guerrero inició luego de que esta utilizara los aviones de la Policía para realizar distintos viajes acompañada de familiares sin razón de peso aparente. Tanto así que solo uno de los trayectos costó cerca de 120 millones de pesos.

Son varias las anomalías en los estudios adelantados por la funcionaria en la institución. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

La polémica se avivó luego de que la mujer fuera postulada como viceministra de la Juventud, con una primera hoja de vida con estudios apenas técnicos, inferiores a los requisitos del cargo. Luego de ello, su hoja de vida fue actualizada con un supuesto grado en contaduría de la Fundación Universitaria San José, algo que despertó sospechas.

Tras la validación de las denuncias, la congresista Jennifer Pedraza constató que la universidad otorgó el supuesto título de manera irregular, asegurando que Guerrero no habría presentado el examen de Estado obligatorio para otorgar el grado. En las últimas horas, la institución decidió anular el título.

Juliana Guerrero trabajaba con Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. | Foto: Suministrada

Una de las dudas más recurrentes por estos días respecta a cuál es el valor del semestre. De acuerdo con la resolución institucional de derechos pecuniarios de la institución para el año 2025, el valor de semestre para sus carreras es de $4.142.567. Si se compara con otras universidades, el valor es considerablemente económico.

La carrera cuenta con una duración de 9 semestres, de acuerdo con el portal web, por lo que el valor aproximado, sin considerar aumentos anuales, sería de unos $37.283.103.

Este fue el valor de la carrera que supuestamente cursó. | Foto: Adobe Stock