Nación

Fundación San José toma drástica decisión por el escándalo de Juliana Guerrero: anuncia lo que pasará con su título de contadora

La información fue confirmada por el abogado de la institución y se tomó después de que no se pudiera acreditar que presentó el examen Saber Pro.

Redacción Nación
25 de septiembre de 2025, 1:07 p. m.
Juliana Guerrero y Fundación San José.
Juliana Guerrero y la Fundación San José. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

El caso de Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud, fue escalando poco a poco, y la Fundación de Educación Superior San José ha tomado duras decisiones en las últimas horas. Una de ellas es que se anulará el título de Contaduría que recibió.

Así lo confirmó Juan David Bazzani, abogado de la institución, quien señaló durante una entrevista con Noticias Caracol que, hasta el momento, no se ha logrado demostrar que Guerrero presentó el examen Saber Pro y, por lo mismo, no cumplió con los requisitos para graduarse.

“En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”, dijo.

Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero.
Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud y envuelta en un escándalo por no cumplir con los requisitos para graduarse. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

El jurista precisó que, por ahora, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) no ha confirmado que la designada viceministra presentara la respectiva prueba, por lo que no hay otro proceder distinto que la anulación del título.

Por ello, Guerrero tendrá que presentar el examen y, una vez cumpla este requisito, se le podría volver a otorgar el diploma y darle validez.

Contexto: Directivas de la Fundación San José denunciaron a su exsecretario general por el título a Juliana Guerrero

Bazzani aseguró que desde el primer momento en el que salieron a la luz estas irregularidades, la universidad ha tomado acciones rigurosas para que esto no siga sucediendo. Por el ejemplo, recordó que el secretario general fue desvinculado y denunciado por lo que presuntamente hizo.

“La universidad lleva días atendiendo una exhaustiva visita por parte del Ministerio de Educación. (...) El área administrativa lleva días de riguroso escrutinio (...) Día a día mostrando evidencia de cada proceso de graduación”, señaló.

El abogado dijo que una vez que se acabe este proceso con la cartera de Educación, se adelantará una “muy completa” auditoría interna para establecer qué fue lo que ocurrió y confirmar si hay otros casos parecidos.

Una vez esto culmine la Fundación San José tomará las medidas pertinentes para que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir. “Se ha dicho que hay otro caso de otro estudiante, pero es lo que se está revisando”, expresó.

Contexto: Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

“La universidad tiene unos procedimientos de calidad para la verificación de cumplimiento de los requisitos de grado muy rigurosos. Aquí hubo fue un factor manual y personal que incidió en la aprobación de un grado sin que se cumplieran los requisitos”, agregó.

Por este motivo, de acuerdo con el jurista, es que las autoridades de la universidad no tenían forma de saber lo que estaba ocurriendo, hasta que finalmente estalló el escándalo de Juliana Guerrero.

“En el caso de ella, las casillas del sistema mostraron que no cumplía con los requisitos, pero fue una operación manual lo que cambió el resultado de no aprobado a aprobado. (…) Los demás directivos de la universidad operan bajo el principio de confianza de que estos procedimientos se han cumplido y que, por lo tanto, los diplomas están correctamente otorgados”, añadió.

Finalmente, el abogado manifestó que seguirán trabajando para esclarecer todo y tomarán las acciones que sean necesarias.

