El caso de Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud, fue escalando poco a poco, y la Fundación de Educación Superior San José ha tomado duras decisiones en las últimas horas. Una de ellas es que se anulará el título de Contaduría que recibió.

Así lo confirmó Juan David Bazzani, abogado de la institución, quien señaló durante una entrevista con Noticias Caracol que, hasta el momento, no se ha logrado demostrar que Guerrero presentó el examen Saber Pro y, por lo mismo, no cumplió con los requisitos para graduarse.

“En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”, dijo.

Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud y envuelta en un escándalo por no cumplir con los requisitos para graduarse. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

El jurista precisó que, por ahora, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) no ha confirmado que la designada viceministra presentara la respectiva prueba, por lo que no hay otro proceder distinto que la anulación del título.

Por ello, Guerrero tendrá que presentar el examen y, una vez cumpla este requisito, se le podría volver a otorgar el diploma y darle validez.

Bazzani aseguró que desde el primer momento en el que salieron a la luz estas irregularidades, la universidad ha tomado acciones rigurosas para que esto no siga sucediendo. Por el ejemplo, recordó que el secretario general fue desvinculado y denunciado por lo que presuntamente hizo.

“La universidad lleva días atendiendo una exhaustiva visita por parte del Ministerio de Educación. (...) El área administrativa lleva días de riguroso escrutinio (...) Día a día mostrando evidencia de cada proceso de graduación”, señaló.

El abogado dijo que una vez que se acabe este proceso con la cartera de Educación, se adelantará una “muy completa” auditoría interna para establecer qué fue lo que ocurrió y confirmar si hay otros casos parecidos.

Una vez esto culmine la Fundación San José tomará las medidas pertinentes para que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir. “Se ha dicho que hay otro caso de otro estudiante, pero es lo que se está revisando”, expresó.

“La universidad tiene unos procedimientos de calidad para la verificación de cumplimiento de los requisitos de grado muy rigurosos. Aquí hubo fue un factor manual y personal que incidió en la aprobación de un grado sin que se cumplieran los requisitos”, agregó.

Por este motivo, de acuerdo con el jurista, es que las autoridades de la universidad no tenían forma de saber lo que estaba ocurriendo, hasta que finalmente estalló el escándalo de Juliana Guerrero.

“En el caso de ella, las casillas del sistema mostraron que no cumplía con los requisitos, pero fue una operación manual lo que cambió el resultado de no aprobado a aprobado. (…) Los demás directivos de la universidad operan bajo el principio de confianza de que estos procedimientos se han cumplido y que, por lo tanto, los diplomas están correctamente otorgados”, añadió.